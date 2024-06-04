Частное охранное предприятие «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу открытых данных.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, фискальные органы дали последнюю информацию о предоставлении лицензии ЧОПу 10 марта 2023 года.

24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у компании лицензирующим органом. Такие же данные агентство выявило дважды 25 апреля.

Согласно информации «БИР-Аналитик», на сегодняшний день у ЧОП «Крокус профи» нет лицензий. В «Крокус Сити Молле» не смогли сказать агентству, есть ли у «Крокус профи» офис и где он расположен.

РИА Новости отмечает, что юридический адрес ЧОПа, по открытым данным, находится на улице Международная в Красногорске, что недалеко от «Крокус сити холла». По номеру телефона охранного предприятия, который указан в поисковой системе, никто не отвечает.

При этом, как пишет агентство, в «Крокусе» работают охранники, но сотрудниками какой компании они являются неизвестно, у них нет опознавательной символики.

Представители пресс-службы Crocus Croup не ответили на вопрос РИА Новости о нынешнем охранном предприятии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, устроили стрельбу, а после подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Арестованы 12 фигурантов дела о теракте.

Спустя несколько дней после теракта сын владельца Crocus Croup, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов завил, что никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным людям и необходимо пересмотреть законодательство в части работы охраны.

2 июня «Интерфакс» со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы от 17 мая сообщил, что уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, расследуемое вместе с делом о теракте, связано с организацией охраны зала.

1 июня «Коммерсантъ» писал, что это уголовное дело возбуждено из-за закрытых пожарных выходов из зрительного зала. Фигурантами являются двое сотрудников, которых отпустили под подписку о невыезде после предъявления обвинений.

По данным «Ъ», следствие «не до конца уверено» в виновности двух сотрудников «Крокуса», обвиняемые также не признают вину и говорят, что пожарные выходы были открыты. По их словам, посетители не смогли воспользоваться этими выходами, так как на их пути встали террористы.

По делу назначена пожарно-техническая экспертиза. Как сообщал ТАСС, ответственный за пожарную безопасность «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела о халатности.

Следствию еще предстоит разобраться, кому принадлежали помещения, в которых от угарного газа задохнулись люди. Туалеты, где были найдены тела, относятся к выставочному центру «Крокус Экспо», у которого свое руководство и ответственные за пожарную безопасность.