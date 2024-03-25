Депутат Госдумы Владимир Ресин допустил, что может быть построен храм в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». В РПЦ сказали RTVI, что пока не получали таких предложений. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) призвали подходить к этой теме «равнозначно» и не разделяться по «вероубеждениям».

Что говорят в РПЦ

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и его заместитель Вахтанг Кипшидзе сообщили RTVI, что в адрес Церкви официально пока не поступало предложение построить храм в память погибших в теракте 22 марта. Кипшидзе высказал мнение, что вопрос должен решаться обществом.

«Думаю, что вопрос о том, как восстанавливать это сооружение [«Крокус Сити Холл»] и как чтить память погибших там людей, должен решаться на основе общественного согласия и чаяний в том числе родственников погибших», — сказал он.

Кипшидзе отметил, что храмы-мемориалы в принципе давно существуют в православной традиции.

«С древних пор строили храмы, например, на местах сражений. Есть множество мемориальных храмов, где установлены памятные доски, и во многих храмах есть захоронения, есть храмы-усыпальницы. То есть, по большому счету, церкви с древних времен до нашего времени очень часто выполняют мемориальные функции и функции поминовения усопших людей. Есть кладбищенские храмы, которые расположены прямо на кладбищах», — перечислил представитель РПЦ.

Что говорят в муфтияте

Заместитель председателя ДУМ России, муфтий Московской области Рушан Аббясов сказал RTVI, что мемориальные мечети имеются и в Москве и в других регионах России, но в основном они посвящены памяти исторических событий, например, павшим воинам-мусульманам в Великой отечественной войне.

По его словам, практики строить мечети в память жертв терактов не было. Муфтият предлагал в свое время возвести мечеть на месте теракта с захватом заложников в школе Беслана, «но, к сожалению, ее не услышали», посетовал Аббясов.

«Когда в Беслане был кровавый террористический акт и погибли дети, там, на самом деле, больше половины погибло мусульман. Тогда тоже очень спорно этот вопрос поднимался, наши коллеги из православной церкви на месте спортзала, где держали заложников, предлагали построить храм. Мы тоже говорили — тогда надо не только храм, но и мечеть. Здесь надо подходить как-то равнозначно», — рассуждает замглавы ДУМ.

На месте школы №1 в Беслане, которая в 2004 году была захвачена чеченскими боевиками и где погибли 334 человека, включая 186 детей, построена Церковь святых новомучеников и исповедников российских. Решение о постройке приняли в 2006 году общим собранием жителей города, в том числе потерпевших и представителей общественной организации «Матери Беслана». Строительство началось в 2012 году и было организовано специально созданным для этого Северо-Осетинским региональным благотворительным фондом.

«Еще раз подчеркиваю, что все-таки трагедия общая, здесь погибли и пострадали как православные, так и мусульмане, в том числе и после событий в “Крокусе”. И здесь, конечно, нужно размышлять вместе, если на месте трагедии будет что-то создаваться, то, я думаю, что мы должны именно объединяться, а не разделяться, в том числе по вероубеждениям по этому вопросу», — призвал Рушан Аббясов.