На месте сгоревшего после теракта «Крокус Сити Холла» не станут снова возводить концертный зал, заверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Концертного зала там больше не будет», — ответил глава Подмосковья на вопрос о планах властей по восстановлению сгоревшего здания.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума Воробьев допускал, что на месте «Крокуса» будет разбит памятный сквер в честь жертв теракта. При этом губернатор Московской области подчеркивал, что рассматриваются несколько вариантов, включая реконструкцию здания.

«Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагают строительство, организацию там сквера памятного», — говорил Воробьев.

В конце марта сын владельца Crocus Group Араза Агаларова — Эмин Агаларов — пояснял в интервью РБК, что решение о том, восстанавливать «Крокус» или нет, будет приниматься с учетом мнения подмосковного губернатора, президента России Владимира Путина и «общественности».

«Преждевременно нас в чем-то обвинять». Сын владельца «Крокуса» — о теракте

По его словам, на строительство концертного зала, аналогичного уничтоженному пожаром «Крокус Сити Холлу», потребуется как минимум $150 миллионов. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты оценили стоимость восстановления «Крокуса» в 9,5 — 11,4 млрд рублей.

Сколько будет стоить восстановление «Крокус Сити Холла» и удастся ли это сделать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что говорить о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла» пока рано — как минимум до тех пор, пока продолжается следствие по уголовному делу о теракте. СМИ сообщали, что концерт-холл находился в залоге у Газпромбанка.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание и устроили стрельбу, а затем подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*, однако в СК России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами. В Киеве подобные обвинения отвергли.

*запрещенная в России террористическая организация