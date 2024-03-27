Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, находится в залоге у Газпромбанка, пишет РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Здание «Крокуса», принадлежащее структуре Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова, было заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года, обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. В залоге у Газпромбанка объект оказался в результате переуступки в декабре 2022 года.

О смене основного кредитора Crocus Group стало известно в марте 2023 года — Газпром пришел на смену Сбербанку. По данным источников РБК, компания Агаларова рефинансировала кредиты примерно на 100 млрд руб.

Из-за повреждений в результате теракта ликвидационная стоимость «Крокуса» снизилась, говорят эксперты. При этом, как отмечает в беседе с РБК независимый аналитик Андрей Бархота, она не равна нулю — за счет земли и уцелевших строений ее можно оценить в 20-30% от первоначальной.

Собеседники издания считают, что теперь банк может перевести ссуду в более низкую категорию качества с созданием резервов. Кроме того, в случае обесценения залога кредитная организация может потребовать от заемщика предоставить по ссуде дополнительное обеспечение.

«Улучшение качества залога, получение дополнительного залога или замена текущего залога на новый в случае снижения его рыночной стоимости или утери объекта залога является распространенной практикой управления кредитным риском в коммерческих банках», — объяснил в разговоре с РБК эксперт по вопросам банковской отчетности и управления банковскими рисками Сергей Неклюдов.

По его словам, благодаря этому банкам удается сохранить качество кредитного портфеля «на должном уровне», а также не допустить расходов на создание «дополнительных резервов под обесценение кредитного портфеля». Между тем Неклюдов отмечает, что такие механизмы, как правило, прописываются в кредитном договоре.

Помимо получения дополнительного залога или замены текущего, банк может рассмотреть варианты реструктуризации объекта, говорит Бархота.

«Банк скорее рассмотрит альтернативные варианты реструктуризации, в том числе и тот, где будет предусмотрена реновация “Крокуса” с меньшими вливаниями со стороны бенефициара в сравнении с полной заменой залога или досрочным закрытием части кредита», — объяснил эксперт.

После теракта и пожара владелец «Крокус Сити Холла» — «Крокус Интернэшнл» (одна из структур Crocus Group) — сообщила о планах по восстановлению концертного зала. Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин в разговоре с РБК оценивал восстановление объекта в 4—7 млрд руб., а генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров — в 12—13 млрд руб.