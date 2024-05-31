Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг в связи с нападением на «Крокус сити холл» и объединил его с делом о теракте. Об этом сообщает ТАСС.

О возбуждении уголовного дела говорится в постановлении суда после рассмотрения жалобы одного из обвиняемых в теракте — гражданина Таджикистана Назримада Лутфуллои.

«25 марта 2024 года органом следствия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Указанные уголовные дела соединены в одно производство», — следует из судебного постановления.

Максимальное наказание по указанной в деле статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. При этом пока в материалах дела не указываются подозреваемые.

В апреле СК также завел уголовное дело в связи с терактом в «Крокусе» по статье о халатности (ст. 293 УК). В качестве подозреваемых в материалах дела указывались начальник пожарной команды «Крокус Сити Холла» и ответственный за пожарную безопасность в концертном зале.

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