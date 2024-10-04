Вербовщики исполнителей теракта в «Крокус Сити холле» «работали» по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане. Об этом рассказал директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая Астане на 55-м заседании СОРБ.

Он также отметил причастность к терактам «Вилаята Хорасан»* филиала «Исламского государства»*.

«Как вы знаете, одним из таких преступлений стало нападение на «Крокус Сити холл» весной этого года, к организации которого причастны ИГВХ* и подконтрольные Западу украинские спецслужбы. Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами «Вилаята Хорасан»* и целенаправленно «работали» по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане», — цитирует Бортникова РИА Новости.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди устроили стрельбу в здании и подожгли его. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что речь идет о действующей в Афганистане группировке «Вилаят Хорасан»*. Директор ФСБ заявил, что непосредственное отношение к теракту имеет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В Киеве отрицают причастность к нападению на «Крокус».

По делу о теракте проходят 20 человек, 18 из которых арестованы. В этом деле фигурируют руководители и сотрудники Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», обслуживавшие концертный зал подрядные организации и собственники здания. Кроме того, двух ответственных за пожарную охрану здания подозревали в халатности.

* организация признана в России террористической и запрещена