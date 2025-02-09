На следующей неделе фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» начнут знакомиться с материалами следствия, пишет «Коммерсантъ». Предполагаемым террористам — а их насчитывается почти 30 человек — уже предъявлены обвинения в окончательной редакции, и большинству грозят пожизненные сроки. Появились фигуранты, о которых раньше не сообщалось, и новое дело — о халатности и оказании опасных для жизни услуг.

В марте 2025 года Генпрокуратура должна утвердить дело, которое к 22 марта — годовщине теракта — начнет рассматривать по существу 2-й Западный окружной военный суд. По данным «Ъ», это не основное дело о теракте, расследование которого продолжится и дальше, а выделенные из него материалы.

«Цель — установить всех причастных к нападению, в том числе организаторов и идейных вдохновителей акции, которые находятся за границей. Также предстоит найти двух выходцев с Северного Кавказа, участвовавших в вооружении террористов», — пишет газета со ссылкой на свои источники.

По их словам, есть и еще одно отдельное уголовное дело по двум статьям — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и халатности (ст. 293 УК РФ). В статье «Ъ» предполагается, что в ходе его рассмотрения будет дана оценка действиям администрации «Крокус Сити Холла». Ранее коллективный гражданский иск к владельцам концертного зала подавали потерпевшие. СМИ же сообщали, что за халатность могут отправить под суд ответственных за пожарную охрану.

В январе 2025 года глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят 27 человек.

По основному делу проходят почти 30 обвиняемых. Из-за их многочисленности и объема собранных следствием доказательств (более ста томов) для ускорения процесса подготовки к суду было решено передать фигурантам только те материалы, которые касаются непосредственно их самих. В противном случае ознакомление заняло бы как минимум полгода, утверждает «Ъ».

«Расследование основного дела продолжается, и перспективы его весьма туманны, так как организаторы нападения находятся за границей», — пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, по делу было проведено более тысячи различных экспертиз, допрошены 2,2 тысячи человек, привлечены около тысячи свидетелей. В целом, как говорится в статье, следствие «уложилось в рекордные сроки» — менее года, хотя обычно расследование подобных дел занимает как минимум полтора года.

В СКР пришли к выводу, что обвиняемые, которым помогала «целая бригада пособников и сообщников», сначала расстреляли всех попавшихся им в «Крокус Сити Холле» людей, а потом использовали бутылки с зажигательной смесью для поджога. Жертвами стрельбы и пожара стали 146 человек, пострадали более 0,5 тысячи. Непосредственные участники теракта сразу уехали из Подмосковья в Брянскую область, где и были задержаны.

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве*, Саидакраме Рачабализоде*, Шамсидине Фаридуни* и Мухаммадсобире Файзове*. Им вменяют теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки и другие преступления (ст. 205, 222 и 223.1 УК РФ), максимальным наказанием за которые является лишение пожизненное лишение свободы.

Полгода после теракта в «Крокусе»: как сейчас живут обвиняемые и что их ждет

По данным «Ъ», в окончательной редакции обвинения появилась статья, о которой раньше не упоминалось, — об организации деятельности террористической организации или участии в ней (ст. 205.5 УК РФ). Газета пишет, что это обвинение инициировала ФСБ, которая выявила их предполагаемую связь с террористической организацией «Вилаят Хорасан»**, входящей в «Исламское государство»**. Это расследование начиналось как отдельное, но потом по решению Генпрокуратуры его соединили с основным.

Остальных фигурантов следствие считает пособниками. В частности, выходцев из Ингушетии Джабраила Аушева и Хусейна Медова обвиняют в том, что они за 1 млн рублей передали террористам автоматы Калашникова с патронами и магазинами. Жившие и работавшие в Твери Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы*, по версии следствия, обеспечили транспорт, а уроженец Киргизии Алишер Касимов* — съемную квартиру.

* Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Организация признана в России террористической и запрещена