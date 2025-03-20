Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» также изучали Красную площадь, московскую синагогу и ТРЦ «МЕГА Белая Дача» на предмет совершения теракта. Об этом сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

«Они, помимо «Крокуса», были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали. В самом «Крокусе» они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — сказал собеседник агентства.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди устроили стрельбу в здании и подожгли его. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что речь идет о действующей в Афганистане группировке «Вилаят Хорасан»*.

По основному уголовному делу о теракте проходит около 30 фигурантов, 19 февраля некоторым из них в очередной раз продлили срок ареста.

20 марта Мосгорсуд продлил срок ареста до 22 мая Мирзоеву и еще троим предполагаемым исполнителям теракта.

* организация признана в России террористической и запрещена