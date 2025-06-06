В Госдуму 6 июня внесут законопроект, согласно которому иностранцам для получения гражданства России будет необходимо знать русский язык. Это будет касаться и тех, кто хочет получить паспорт по упрощенной схеме. Соавтор документа, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов заявил RTVI, что незнание языка мешает иностранцам быстрее адаптироваться к российским законам и культурным обычаям.

«Если мы говорим о приеме в гражданстве, то, конечно, необходимо тестировать человека на знание русского языка — ведь он пользуется теми льготными возможностями, которые предусматривает наличие гражданства. <…> Мы предлагаем ввести обязательное требование для всех без исключения категорий иностранцев, претендующих на гражданство России», — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что «именно незнание русского языка вызывает многие проблемы в миграционной сфере, не позволяя приехавшим в Россию быстро адаптироваться в новых для них условиях, освоить нашу культуру, законы и традиции».

«Сегодня и в самом законодательстве есть вполне легальные лазейки, дающие возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства. Такие лазейки нужно прикрыть», — сказал Нилов.

Он назвал нонсенсом ситуацию, когда гражданин России не владеет государственным языком, добавив, что на практике таких случаев хватает.

«Иностранцы, в прямом смысле купившие российский паспорт или получившие его в обход предусмотренных законодательством процедур при помощи различных схем, включая коррупционные, нередко не знают даже азов Великого и Могучего», — выразил возмущение Нилов.

Сейчас, согласно статье 15 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», чтобы получить гражданство России, нужно выполнить несколько условий: постоянно жить в стране пять лет после получения вида на жительство, владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства, а также не иметь причин для отказа в приеме в гражданство.

Для некоторых категорий иностранцев и лиц без гражданства предусмотрен упрощенный порядок получения российского гражданства. Его преимущества включают в себя следующее:

этим категориям иностранных граждан не нужно учить русский язык, историю и право России;

временное проживание им может быть разрешено без учета квоты;

для получения разрешения на временное проживание достаточно лишь подать заявление с просьбой об этом в уполномоченные органы.

К этим категориям относятся те, кто:

1) родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами СССР;

2) имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах границы России;

3) имеют хотя бы одного родителя (усыновителя), являющегося гражданином России и проживающего здесь;

4) имеют сына или дочь, являющихся гражданами России и проживающих здесь;

5) состоят в браке с гражданином России, проживающим в стране, и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного);

6) успешно освоили в России имеющую государственную аккредитацию образовательную программу высшего образования по очной форме обучения и получили документ об образовании и о квалификации с отличием;

7) получили профессиональное образование по аккредитованным программам среднего профессионального, высшего или послевузовского уровня в образовательных или научных учреждениях России, после чего трудились здесь по своей специальности в не менее года до подачи заявления на гражданство;

8) являются лицами без гражданства, а ранее являлись гражданами СССР.

В марте «Коммерсантъ», ссылаясь на данные МВД, сообщил, что в 2024 году российское гражданство получили 209 тыс. иностранцев. Это стало самым низким показателем за последние пять лет. В ведомстве отметили, что число новых граждан сократилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Причиной этого, по мнению министерства, стало то, что жители новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — получали паспорта по упрощенной процедуре.

В феврале RTVI, ссылаясь на доклад о деятельности уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой за 2024 год, сообщил, что в прошлом году Россия выдала иностранцам в 2,5 раза меньше разрешений на временное проживание по сравнению с предыдущим годом. Всего такие документы получили 34,1 тыс. человек. В аналогичном докладе омбудсмена за 2023 год этот показатель был выше — 89,7 тыс., то есть в 2,5 раза больше.