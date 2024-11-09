С 23 ноября 2024 года получившие российские паспорта иностранные граждане могут лишиться его, если не принесут присягу гражданина. Об этом предупреждает «МВД Медиа» со ссылкой на президентский указ, ужесточивший миграционную политику год назад.

В сообщении «МВД Медиа» поясняется, что после указанной даты не принесшие присягу лица будут автоматически считаться не получившими гражданство, а решение о выдаче им паспортов Российской Федерации — недействительными.

Это требование не коснется тех, кто стал гражданином России до введения нового правила об обязательном принесении присяги гражданина (1 сентября 2017 года) и или на момент получения гражданства был по каким-то причинам от этого освобожден.

Текст присяги гражданина Российской Федерации был утвержден в 2017 году. Он гласит, что получивший российский паспорт человек принимает гражданство добровольно и осознанно, а также клянется соблюдать Конституцию и законы страны, права и свободы россиян, исполнять гражданские обязанности, защищать свободу и независимость государства, хранить верность России, уважать ее историю, культуру и традиции.

Принесение присяги при получении российского гражданства было введено по инициативе президента России Владимира Путина. Утвержденная процедура предполагала, что получатель паспорта читает текст и ставит подпись на бланке. От этого освобождались лица младше 18 лет и получившие гражданство по рождению.

Осенью 2023 года эти нормы были подтверждены федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» (№ 138-ФЗ) и сопутствующим президентским указом, который, однако, содержал новый пункт — о необходимости принести присягу гражданина в течение года после получения паспорта. Соответственно, поскольку с тех пор прошел год, не выполнившие это требование будут считаться нарушителями закона о гражданстве.