Депутаты фракции «Новые люди» предложили премьер-министру Михаилу Мишустину новый способ сократить число мигрантов в отдельных отраслях бизнеса. Депутаты Алексей Нечаев и Антон Ткачев обратились к главе правительства с предложением провести эксперимент по использованию беспилотных такси в ряде регионов России. По мнению парламентариев, это позволит сократить число иностранцев, занятых в частном извозе. Документ имеется в распоряжении RTVI.

Нечаев и Ткачев предлагают ускорить расширение зон тестирования беспилотного такси в Москве, а также поэтапно запустить автономные перевозки в других городах России, «которые находятся в высокой степени готовности». Какие именно города депутаты считают готовыми к включению в эксперимент с беспилотным такси, в документе не уточняется.

Необходимость расширения эксперимента с беспилотными такси «Новые люди» объясняют тем, что в такси работает все больше иностранных граждан. Авторы обращения со ссылкой на неуказанных профильных экспертов отмечают, что только в Москве в этой сфере работает почти 60 тыс. иностранцев, а в отдельных городах доля таких сотрудников составляет от 10% до 40%.

Ранее «Новые люди» обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением высылать семьи иностранцев из России, если их дети не посещают школу.

«Многие из этих водителей работают нелегально или на условиях, не соответствующих трудовому законодательству, что создает дополнительные риски для безопасности пассажиров. Более того, рост числа мигрантов, работающих в такси, сопровождается увеличением числа преступлений, совершенных с участием водителей такси», — говорится в обращении «Новых людей».

Решением обозначенной проблемы в партии видят расширение географии внедрения беспилотных такси, которые сейчас в рамках эксперимента используются в некоторых районах Москвы, Иннополисе (Татарстан) и на федеральной территории «Сириус».

Беспилотные такси хорошо зарекомендовали себя на дорогах, утверждают «Новые люди». По данным Минэкономразвития, которые приводит партия, беспилотные автомобили в рамках эксперимента уже совершили более 90 тыс. поездок, и за все это время было зафиксировано только 36 ДТП, только два их них произошли по вине беспилотного автомобиля.

«Эксперимент, начавшийся в 2022 году в Москве, Татарстане и «Сириусе», уже показал положительные результаты. Таким образом, беспилотные такси могут стать альтернативой для замены водителей-мигрантов, обеспечивая высокий уровень безопасности и снижение криминогенной ситуации», — говорится в обращении «Новых людей».

Многие регионы самостоятельно запрещают иностранным гражданам работать в определенных сферах, в том числе и в такси. Власти Санкт-Петербурга с 1 июля запретили мигрантам работать в такси и курьерской доставке. Подобные запреты действуют уже в 47 регионах России.