Госдума в третьем чтении приняла закон об освобождении иностранцев, приезжающих в Россию по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. Это не коснется мигрантов, чья работа связана с общением с людьми — водителей, продавцов и медработников.

Как передает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 394 депутата, против проголосовал один парламентарий, 19 воздержались.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил RTVI, что в этом вопросе нужно «ориентироваться на цифры».

«В правительстве утвердили 230 тыс. квот на этот год на всю страну, причем треть — это резерв. И вот этими квотами работодатели могут руководствоваться, приглашая иностранцев, создавая необходимые правовые условия для того, чтобы они получили трудовую визу. На фоне общего количества иностранных граждан, приезжающих сюда работать, это около 10% всего», — сказал депутат.

Он отметил, что основные проблемы, связанные с иностранцами, касаются тех, кто приезжает в страну «трудиться без визы»: «Работает по патенту либо работает здесь, имея прямой доступ на рынок труда, так как их страна входит в ЕАЭС».

Что касается трудовой визы, ее не так просто получить, отметил Нилов.

«Работодателю необходимо эти квоты оправдать и пройти комиссию на региональном уровне, доказав, что требуется именно иностранный гражданин, внутренними ресурсами нельзя обойтись на федеральном уровне, пройти проверочные мероприятия в правоохранительных органах, и только после этого можно получить визу иностранному гражданину», — объяснил парламентарий.

При этом работодатель, напомнил он, несет ответственность за этого сотрудника, в том числе финансовую, если вдруг иностранец «будет возвращен обратно домой».

«Обычно проживают такие граждане компактно. Это есть не что иное, как целевой набор иностранных граждан для трудоустройства на наших предприятиях», — сказал Нилов.

Принятым законом иностранные граждане, работающие по квоте, освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства при подаче заявления на разрешение на работу.

Квоты на мигрантов используют крупные и мелкие предприятия, а также компании, занимающиеся горными, капитальными строительными, монтажными и ремонтными работами, говорится в пояснительной записке к законопроекту правительства.

Иностранцы, работающие на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, находятся на территории России до одного года в пределах объектов и предприятий, на которые трудоустроены. В основном такие работники прибывают в Россию на основании визы из КНР, Индии, Туркменистана и Турции, говорится в пояснительной записке.

К третьему чтению Минтруд учел позицию депутатов Госдумы во главе с Вячеславом Володиным и подготовил изменения в приказы.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что под квоты не попадут иностранные граждане, чья работа связана с общением с россиянами. Это касается профессий, требующих знания русского языка: водители, продавцы, медработники и демонстраторы одежды.

«Регионам закрывается возможность заявлять в рамках квотирования рабочих мест вакансии, которые предполагают социальную адаптацию, а именно вакансии водителей, демонстраторов одежды, продавцов продовольственных/непродовольственных товаров и других профессиональных групп, которые предполагают общение с населением. Нормативные акты подготовлены, по срокам они вступят в силу с вступлением в силу федерального закона», — сказал Пудов.

«После представления регионам уточненных предложений Минтруда России будет подготовлен соответствующий проект постановления правительства об уменьшении квот по профессиональным квалификационным группам», — сообщил член комитета Госдумы по делам СНГ Артем Кивинов.