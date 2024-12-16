Самая высокая зарплата у иностранных работников в России составляет 380 тыс. рублей, одна из самых низких — 20 тыс., пишет РБК. По данным издания, всего на следующий год мигрантам было выдано почти 235 тыс. разрешений на работу, в то время как в 2024-м этот показатель был в 1,5 раза ниже и составлял 155,9 тыс.

В статье РБК ссылается на декабрьский приказ Минтруда «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год». Таким образом данные по этим квотам касаются только граждан тех стран, у которых с Россией визовый режим (в безвизовом, например, могут трудиться граждане стран ЕАЭС и приезжие из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии). Источник РБК отметил, что чаще всего таким образом приглашают специалистов из Китая, Турции, Сербии, Индии, Вьетнама.

Самая высокая зарплата из представленных составляет 380 тыс. рублей, которую получает глава правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (эту должность с 2016 года занимает Маттиас Шепп, отмечается в материале).

На втором месте — «квота на трех менеджеров в компании «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова с ежемесячной зарплатой 275 тыс. рублей», говорится в статье. На третьем — инструктор баскетбольного клуба «Барнаул» (требуется два человека), зарплата — 250 тыс. рублей.

Кроме того, в сети загородных отелей «Яхонты» требуются брынзодел и бланшировщик (занимается обработкой продуктов горячей водой или паром с последующим охлаждением), обоим будут платить по 230 тыс. рублей. РБК отмечает, что «Яхонты» связаны с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером.

Всего, как уточняется в материале, на следующий год иностранцам предлагается чуть меньше сотни вакансий в регионах России с зарплатой в 100 тыс. рублей. Есть около 20 предложений, где работодатель готов платить только 20—25 тыс. рублей.

В топ-3 лидеров среди регионов по привлечению мигрантов вошли Амурская область (27,1 тыс. разрешений), Подмосковье (23 тыс.) и Ленобласть (около 22,3 тыс.).