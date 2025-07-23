Мигранты должны платить за учебу своих детей, получать гражданство РФ только после уплаты налогов на 10 млн рублей и составлять не более 5% от численности местного населения — с полным запретом «мигрантских гетто». Об этом на заседании Госдумы 23 июля заявил депутат от фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, анонсируя соответствующий законопроект.

По его словам, приоритетом для законодательной власти должно создание системы, при которой рабочие места предназначены в первую очередь для россиян, а ввоз иностранных «квалифицированных специалистов» осуществляется «только по конкретному запросу от предприятий» — и лишь после того, как каждый гражданин России получит «достойную работу». Нечаев убежден, что созданная в стране цифровая система позволяет реализовать эти принципы «очень качественно и понятно».

Фракция «Новые люди» считает, что образование для детей-мигрантов в российских учебных учреждениях должно быть платным, сообщил депутат.

«Мы за страну, которая в первую очередь заботится о своих гражданах, а потом помогает другим. <…> Нам нужны школы, где детям комфортно учиться, а учителям комфортно учить. Это значит, что экзамены по русскому языку и дальше надо делать прозрачными и объективными», — добавил он.

По словам Нечаева, «Новые люди» подготовили законопроект о новых правилах для мигрантов. Он, в частности, предусматривает отмену льгот и пособий для получающих российское гражданство.

«Если хочешь быть гражданином, вкладывай в Россию. Льготы и пособия не с дерева падают — за это платят россияне наши предприятия своими налогами. Поэтому в нашем законе право на гражданство для мигранта наступает только при условии, что за время работы в России он уже заплатил в бюджет 10 миллионов рублей налогов. Если нет — пусть работает дальше, пока не накопит», — пояснил депутат.

Еще одним пунктом создания системы, при которой «все в приоритете для россиян», Нечаев назвал введение 5-процентной квоты на долю мигрантов от численности местного населения — и, соответственно, запрет на создание «мигрантских гетто».

«Свои культуры, поведение, традиции — они людей пугают. <…> Нам нельзя дальше создавать иллюзию, что в России всё позволено. Мы даже не чувствуем себя здесь дома — россияне, а не наоборот», — подытожил депутат от «Новых людей».

Напомним, ранее Нечаев и его однопартиец Антон Ткачев предлагали запустить в Москве и нескольких других российских городах эксперимент с внедрением беспилотных такси, чтобы таким образом сократить число иностранцев, занятых в секторе частного извоза.