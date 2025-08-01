Законопроект, запрещающий детям иностранцев бесплатно учиться в школах с 1 по 11 класс, а также ограничивающий для них число попыток сдать тест по русскому языку, намерены разработать и внести в Госдуму депутаты разных фракций. Об этом сообщил RTVI глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Мы сейчас дорабатываем и планируем внести в Госдуму законопроект о платном образовании для детей мигрантов в школах с 1 по 11 класс. Это будет межфракционный законопроект», — рассказал депутат.

Собранные таким образом средства можно будет направить на стимулирующие выплаты учителям и развитие материально-технической базы российских школ, отметил Нилов.

«Когда иностранный гражданин будет платить, у него и отношение будет совершенно другое к тому процессу и к учреждению, где находится. К сожалению, сегодня мы слишком добрые, мы добрая страна — открытое сердце, открытая душа. И мы сами от этого страдаем, в том числе и наши дети потом не могут сдать ЕГЭ, ОГЭ. Почему? Потому что в школах огромное количество иностранных детей, которые не могут нормально говорить по-русски. Еще начинают потом сбиваться в банды, навязывать какие-то свои элементы субкультуры, не давать возможность нормально получать образование», — заявил парламентарий.

Если сейчас дети иностранных граждан могут сдавать тест по русскому языку для обучения в образовательных учреждениях сколько угодно раз, то поправками предлагается ограничить число таких попыток тремя.

«Количество тестов по русскому языку в течение года для зачисления в школу должно быть ограничено, после чего не допускается ребенок до тестирования и, соответственно, он должен ехать на родину. Мы устанавливаем возможность трех попыток», — заявил Нилов.

По данным Минобрнауки, до трети иностранных граждан не могут сдать экзамен по русскому языку как иностранному с первого раза. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток, отметили в ведомстве.

1 августа депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что обучение детей иностранцев в 10 — 11 классах должно осуществляться платно. Согласно инициативе, обучение на бесплатной основе будет возможным лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами Российской Федерации или иными федеральными законами.

Между тем в июле Госдума отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о платном обучении в школах с 1 по 11 класс для детей иностраенцев. Комитет нижней палаты парламента по просвещению в своем заключении обратил внимание на то, что «предлагаемый подход возможности обучения детей мигрантов по общеобразовательным программам за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг является полумерой решения проблемы обучения мигрантов в российских школах».

«Гипотетически законопроект решает финансовую составляющую обучения детей мигрантов — оплату дополнительной нагрузки учителей (преподавательской деятельности в адаптационных классах, на необходимость создания которых указывают авторы законопроекта). Однако данный подход ни в коей мере не гарантирует успешность освоения образовательных программ в соответствии с установленными Федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами», — говорится в заключении.

Закон, запрещающий зачислять в школы детей иностранцев, которые не владеют русским языком, вступил в силу 1 апреля. Не прошедшие тест дети получают возможность освоить язык в специальных образовательных центрах за счет бюджетной системы России.

Сейчас ст. 78 закона «Об образовании» предусматривает, что иностранные граждане обладают равными с гражданами России правами на получение образования.

Минтруд хочет запретить найм мигрантов без русского языка в сфере услуг

В июле Госдума приняла закон, который освобождает иностранных граждан, приезжающих в Россию по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, российской истории и основ законодательства. Действие документа не касается иностранцев, чья работа связана с социальным взаимодействием и коммуникацией с гражданами России: водителей, продавцов и медработников.

1 августа Минтруд сообщил, что подготовил проект приказа, который запрещает нанимать на эти должности иностранцев из визовых стран, которые не знают русский язык.

«Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как „водитель автомобиля“, „продавец продовольственных товаров“, „продавец непродовольственных товаров“ и медицинских работников», — сообщает пресс-служба ведомства.

В Минтруде напомнили, что в основном по квоте работают квалифицированные рабочие, прибывшие в Россию из стран с визовым въездом, в том числе из Китая, Индии, Турции и др. Сама квота — то есть, предельный объем привлекаемых из этих государств рабочих — устанавливается ежегодно на основании заявок, сформированных на будущий год работодателями.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призывал МВД присмотреться к работе Минтруда из-за списка профессий, по которому иностранцев приглашают в Россию в рамках правительственной квоты.