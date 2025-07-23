В Калужской области решается вопрос о депортации граждан Таджикистана, чьи дети совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное производство. Суд постановил определить несовершеннолетних обвиняемых в спецучреждение для подростков-правонарушителей, а их родителей — в центр временного содержания иностранных граждан. Также в ходе следствия было установлено, что отец одного из фигурантов дела нарушил порядок пребывания на территории России.

В ведомстве также уточнили, что состояние пострадавшей стабильное, угрозы ее жизни и здоровью нет. В ходе расследования с девочкой проведены все необходимые процессуальные действия, ее также оказана психологическая помощь.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в беседе с News.ru заявил, что в последнее время преступлений с участием несовершеннолетних иностранцев стало больше.

«Я давно говорю, что наказания за преступления сексуального характера должны быть по максимуму ужесточены. Во всех странах за это грозит вплоть до пожизненного заключения. Количество подобных преступлений увеличивается, мы уже два года говорим, что они растут среди несовершеннолетних приезжих», — сказал правозащитник.

Он отметил, что ситуацию поставил на особый контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Кабанов также выразил мнение, что в Калугу нужно направить дополнительные силы правоохранительных органов для проведения масштабных проверок в диаспорах.

Днем ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша со ссылкой на правоохранительные органы рассказал о «вопиющем случае», произошедшем в регионе: двое детей мигрантов 9 и 11 лет совершили насильственные действия в отношении 4-летней девочки. Шапша отметил, что родители подозреваемых находились на территории области с нарушениями миграционного режима.

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств инцидента. Губернатор дал указание провести комплексное расследование, включая выявление лиц, причастных к незаконному пребыванию семьи мигрантов в регионе.