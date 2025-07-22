В Калужской области двух таджикских детей (9 и 11 лет) отправили в центр для несовершеннолетних за сексуальные действия в отношении местной девочки. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале. По его словам, семья мигрантов находилась в регионе незаконно.

«Правоохранительные органы доложили о вопиющем случае. Малолетние 9 и 11 лет, дети граждан Таджикистана, которые, как выяснилось, находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района», — заявил Шапша.

Губернатор подчеркнул, что «малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних», а их родители задержаны.

«Уверен в том, что правоохранители проявят максимальную возможную жесткость», — добавил он.

Шапша отметил, что в регионе несколько лет ведется работа «по искоренению незаконной миграции в нашем регионе».

«За три года удалось снизить количество мигрантов, пребывающих в Калужской области, на 50,9%. Но этот случай показывает, что где-то система еще работает не оптимально», — признался он.

Губернатор рассказал, что поручил силовикам разобраться, как получилось так, что «родители преступников оказались в регионе, кто помогал им оформлять документы, кто предоставил работу, не проверив, соблюдают ли они все правила пребывания здесь».

«Приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона. А за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать. Оказываем всю возможную помощь нашим правоохранителям, чтобы следствие прошло быстро и наказание было неизбежным», — заявил Шапша.

Возраст девочки не называется. Однако член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов сообщил, что жертве преступления четыре года. Мигрантов он назвал «двумя недочеловеками». По его мнению, в том, что это произошло, виноваты в том числе «многонационалы-дружбонародники».

«Из-за этих толерастов мы все никак не можем навести жесткий порядок в нашей стране и полноценно защитить наших женщин и детей. Или опять мне скажут, что не надо “раскачивать, разжигать и нагнетать”? А вот теперь я отвечу этим мигрантофилам: посмотрите на своих близких, на своих детей, внуков, жен, и подумайте об этой поруганной четырехлетней девочке, а потом подойдите к зеркалу и посмотрите себе прямо в глаза, а потом попробуйте уверенно повторить про “не разжигай”», — сообщил он.

Кабанов заявил, что в Калужскую область нужно «бросить дополнительные силы правоохранителей и «вывернуть» все, что связано с диаспорами и мигрантами».

«Это должно сделать государство, тем самым отомстив за честь и здоровье нашего ребенка. Иначе нам никогда не вернуть уважение к нашему народу и нашей стране. Уважение — не данность по умолчанию, его надо заслужить», — подчеркнул он.

В УМВД по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). По данным полиции, задержаны жители Боровского района 2014 и 2016 годов рождения.

По версии оперативников, фигуранты дела «во время совместной прогулки совершили в отношении ребенка действия сексуального характера».

Калужский журналист Евгений Серкин в своем телеграм-канале сообщил, что инцидент произошел на прошлой неделе во дворе жилого дома, а оба мальчика были из разных семей мигрантов.

«Девочка гуляла с папой. Дочка бегала-играла, а папа отвлекся. К нему подбежали другие дети и рассказали, что с его ребенком творят что-то нехорошее. Он сразу бросился на помощь и остановил малолетних насильников, которые оказались из двух разных семей», — говорится в посте.

По предварительным данным, отмечает Серкин, одного из мальчиков «зачислили в первый класс на 2024/2025 год, а уже в феврале отчислили».

«Он уехал из города, но позже вернулся. Второй учился во втором классе, остался на второй год. Предварительно установлено, что он поступил в школу по поддельным документам», — заявил он.

По информации журналиста, одна из семей «решила сбежать и была задержана в другом регионе, предположительно в Оренбургской области».

«По делу одних родителей уже состоялся суд, они задержаны. По вторым суд должен пройти сегодня. Дети-преступники помещены в центр временного содержания несовершеннолетних», — рассказал Серкин.

Ранее, во время Всемирного русского народного собора, губернатор Калужской области заявлял, что одной из лазеек для попадания мигрантов в Россию стала «программа переселения соотечественников».