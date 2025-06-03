До трети иностранных граждан не могут сдать экзамен по русскому языку как иностранному с первого раза. Об этом сообщили в Минобрнауки, пишет ТАСС.

«Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток», — заявили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в декабре вступил в силу закон о запрете на передачу третьим лицам прав и обязанностей, связанных с организацией комплексного экзамена для иностранцев. До этого иностранцы могли сдавать экзамены по русскому языку сторонним экзаменаторам.

Сейчас доля иностранных граждан, не справившихся с экзаменом по русскому языку, составляет 30%, отчитались в Минобрнауки. Аналогичный показатель был зафиксирован в мае 2024 года, когда коммерческие организации были отстранены от участия в проведении экзамена. До принятия закона доля не сдавших экзамен иностранцев была в десять раз меньше и составляла в среднем 3%.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с критикой в адрес российских вузов, где в ходе проверки были зафиксированы несоблюдения требований при организации экзамена по русскому языку для иностранцев. В частности, он пригрозил руководству вузов лишением свободы на срок до 15 лет по статье об организации нелегальной миграции.

3 июня Володин заявил, что Минобрнауки должно дать оценку действиям руководства университетов после возбуждения уголовных дел, связанных с незаконной миграцией, в отношении сотрудников вузов, в частности, в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) и Уральском федеральном университете (УрФУ). По словам спикера Думы, подобные расследования — это «уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности».

Володин упомянул задержание в Екатеринбурге девяти человек, которые обвиняются в организации незаконной миграции, в том числе числе директора центра по приему экзаменов у иностранных граждан и лиц без гражданства УрФУ. По версии следствия, фигуранты дела фиктивно регистрировали иностранцев и помогали сдавать экзамен.

Кроме того, в РУДН директор центра по тестированию мигрантов стал организатором преступного сообщества, втянув в противоправную деятельность своих сотрудников, написал Володин. По данным следствия, фигуранты этого дела, в рамках которого задержаны 17 человек, подделывали результаты экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства.

В апреле Рособрнадзор выдал семи вузам, в том числе РУДН, предостережения о недопустимости нарушения правил при проведении экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.