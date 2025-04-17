Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил сотрудникам российских вузов тюремными сроками до 15 лет за нарушения при приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Он предупредил в своем телеграм-канале, что нижняя палата возьмет это на контроль.

По словам Володина, на днях Рособрнадзор объявил предостережение семи вузам, в которых проверка выявила несоблюдение требований при проведении такого экзамена.

Их список приводится на сайте ведомства и включает:

— Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва);

— Московский центр качества образования (Москва);

— Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург);

— Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева;

— Вятский государственный университет;

— Уфимский университет науки и технологий;

— Дальневосточный федеральный университет (Владивосток).

Как написал спикер, результаты проверки в этих вузах «показали нарушения и недобросовестное отношение к выполнению учреждениями взятых на себя обязательств».

«Но, учитывая принятые законы, теперь эти действия со стороны должностных лиц вузов и тех, кто принимал экзамены, могут квалифицироваться иначе. Они подпадают под статью 322.1 УК РФ “Организация незаконной миграции”, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», — подчеркнул Володин.

Мигрантам в России для получения разрешения на работу, временное проживание или вида на жительство необходимо получить сертификат о владении русским языком, знании основ российской истории и законов. Он выдается при успешном прохождении экзамена. Для разрешения на работу нужно набрать не менее 60% на экзамене по русскому, для временного проживания — не менее 70%, для ВНЖ — не менее 80%.

По словам Володина, контрольно-надзорные и правоохранительные органы должны изучить выявленные факты и привлечь виновных к ответственности. Он, со своей стороны, поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проследить за этим.

Начиная с прошлого года Госдума приняла 15 законов, ужесточающих правила для мигрантов и усиливающих контроль над ними, напомнил спикер. Среди прочего создан реестр лиц, не имеющих право находится в России и введен режим высылки незаконных мигрантов.

Также усилена ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов, приняты меры против заключения фиктивных браков и фиктивного усыновления. Организация нелегальной миграции теперь относится к особо тяжким преступлениям.

Что касается экзаменов для мигрантов, то посредническим организациям теперь полностью запрещено участвовать в их приеме. Кроме того, при приеме в школу детей мигрантов требуют проверять на знание русского языка, а также подтверждать законность их нахождения в России.

«Все эти нормы вступили в силу и начали работать. Важно, чтобы теперь было эффективно выстроено их правоприменение», — заключил Володин.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя поручение спикера Госдумы, заявил о необходимости, чтобы все виновные в допущенных нарушениях были строго наказаны.

По его словам, будет направлено соответствующее обращение Генеральному прокурору РФ по факту возможного совершения преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

«Кроме того, совместно с Рособрнадзором, Службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России, а также вузовским сообществом обсудим меры по приведению экзаменационных мероприятий в соответствие с требованиями принятых Государственной Думой законов о противодействии незаконной миграции. Обязательно проконтролируем реальное устранение выявленных в ВУЗах нарушений миграционного законодательства», — сказал депутат.

Пискарев также добавил, что важно не только принимать законы, но и делать все, чтобы они работали в интересах обеспечения безопасности страны и защиты прав граждан России.