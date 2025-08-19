В Госдуму внесли законопроект, запрещающий въезд в Россию несовершеннолетним иностранцам без сопровождения законных представителей. Исключение составят случаи получения образования, прохождения лечения, а также участия в международных спортивных соревнованиях и олимпиадах. Инициаторами документа стали глава думского комитета по защите семьи Нина Останина и председатель комитета по труду Ярослав Нилов.

Останина в беседе с RTVI объяснила, что сейчас таких детей российская сторона содержит и отправляет на родину за свой счет, и эту ситуацию пора менять. В частности, она рассказала, что в этом году члены думского комитета по защите семьи посещали в Москве связанный с МВД России пункт временного содержания (ПВС) детей: «Когда мы стали спрашивать этих детей, говорящих на плохом русском языке: “Ребята, вы зачем приехали?” — “Работать”».

«Оказалось, что две трети детей незаконно въехали на территорию нашей страны, то есть они здесь без родителей, без опекунов, без официального сопровождения, без знания языка. Они были задержаны, помещены в пункт временного содержания. В течение месяца, 30 дней, они находятся в этом пункте на полном государственном содержании, за госсчет у нас здесь питаются, получают медобслуживание — все, что положено, а затем выдворяются к себе на родину», — добавила депутат.

По ее словам, также был задан вопрос пограничным службам о том, на каком основании эти дети попали в Россию без опекунов или родителей.

«Оказывается, достаточно сопровождающего лица, которое может просто взять и устно указать [для чего ребенок-иностранец прибывает в Россию]: для получения образования. Провел, а дальше он за этого ребенка уже не отвечает. Он бросил его сюда, то есть элементарно перевезли за деньги. А тут этот несовершеннолетний ищет, куда ему устроиться: разносчиком пиццы, курьером, еще кем-то, чтобы заработать деньги», — сказала она.

Останина уточнила, что ей жаль таких детей, потому что они чаще попадают в Россию «без знания языка, без социализации, в тяжелом состоянии находятся, пока их не задержат и пока в ПВС не разместят, где они в тепле уже окажутся», откуда их потом отправляют на родину.

Она не исключила, что этих несовершеннолетних родители отправили «сюда заработать деньги, потому что, как правило, это дети из многодетных семей».

«Но зачем этот несовершеннолетний приезжает к нам сюда? Ведь мы тоже должны позаботиться об этих детях. Поэтому, если отсутствует официальная цель, которая обозначена документально, например, что он [несовершеннолетний иностранец] участвует в олимпиадах, в каких-то творческих конкурсах, учится в образовательных организациях, то тогда без сопровождения взрослого мы не можем принять такого ребенка. Потому что государство несет ответственность за судьбу этого несовершеннолетнего», — подчеркнула парламентарий.

По словам Останиной, правительство России до сих пор не предложило конкретных решений по таким детям-иностранцам, поэтому и было решено внести инициативу в Госдуму.

«Потому что оставлять вот этих вот детей один на один с проблемами просто нельзя. И это же государственные деньги. Пусть тогда эти дети содержатся здесь за счет того государства, откуда они прибыли. Пусть возмещают, потому что обратную дорогу тоже оплачиваем мы, за их депортацию платит Россия. То есть мы месяц их здесь содержим в ПВС, а потом еще оплачиваем дорогу», — заявила собеседница RTVI.

В пояснительной записке к документу говорится, что только в первом полугодии 2025 года на территории России находилось около 765 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан: в возрасте до 6 лет — 256 тыс., от 7 до 14 лет — 394 тыс., от 15 до 17 лет — 115 тыс.

Основную долю несовершеннолетних от общего числа находящихся на территории России составляют граждане Таджикистана — 26%, Киргизии — 14%, Узбекистана — 13,4%, Республики Беларусь — 12,3%, Украины — 8,3%.

Общая численность несовершеннолетних иностранных граждан, состоящих на миграционном учете по месту пребывания, составляет только 154 тыс. детей, говорится в тексте.

В феврале комитет Госдумы по защите семьи посетил пункт временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Москве, где из 39 несовершеннолетних половина оказались иностранцами, у которых здесь нет родителей или других законных представителей.

«Кроме того, указанные лица въехали в Российскую Федерацию в поисках работы практически без знания русского языка. Формальным основанием для въезда в страну являлось получение образования. Однако никаких подтверждающих законность пребывания документов не было представлено», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, авторы инициативы обратили особое внимание, что все эти дети иностранцев полностью обеспечиваются Россией.

Также депутаты приводят статистику МВД России за прошлый год, согласно которой в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел помещено 1 550 (2023 год — 1 433) несовершеннолетних жителей стран СНГ. 1391 ребенок передан родителям на территории России, 159 детей были возвращены за счет российского бюджета к себе на родину.

Парламентарии обращают внимание, что для самостоятельного въезда в Россию несовершеннолетним иностранным гражданам или лицам без гражданства «не требуется нотариальное согласие законных представителей», в связи с чем они могут приезжать в страну как «как в сопровождении законных представителей, так и самостоятельно».

«В последующем складывается ситуация, когда ребенок, нарушив режим пребывания (проживания), в том числе сроки, находится один на территории Российской Федерации без законных представителей. Отсутствие контроля и поддержки со стороны родителей или законных представителей может явиться причиной совершения правонарушений или преступлений такими лицами», — считают авторы инициативы.

Депутаты подчеркивают, что в 2024 году на сопровождение одного ребенка-иностранца до его родины уходило в среднем 125 тыс. рублей. Общая сумма расходов на эти цели составила 19,8 млн рублей.

В заключении правительства говорится, что законопроект Останиной и Нилова нуждается в доработке.

В правительстве подчеркнули, что по закону несовершеннолетние иностранцы, приехавшие с законным представителем, могут оставаться в стране столько же, сколько и их опекун. Что касается отсутствия запрета на въезд в Россию несовершеннолетних иностранцев без родителей или других законных представителей, то это соответствует нормам международного права и объясняется необходимостью их въезда в страну для обучения, туризма, лечения и международного молодежного сотрудничества.

Те статистические данные, которые приводят авторы инициативы, не объясняют, как несовершеннолетние иностранцы оказались в России без сопровождения взрослых и попали в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, говорится в заключении правительства.

По мнению кабмина, предложенный законопроект «не позволит решить проблему безнадзорности» несовершеннолетних иностранных граждан, пребывающих в России, так как «наличие нотариально удостоверенной доверенности не гарантирует исключения помещения несовершеннолетнего иностранного гражданина в центр временного содержания за нарушение российского законодательства».