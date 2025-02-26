Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила актуализировать механизм въезда в РФ и выезда из страны иностранных граждан с детьми. Речь в том числе идет об иностранцах, которые въезжают в Россию с ребенком, но выезжают без него, выяснил RTVI.

По закону, сегодня дети въезжают в Россию в сопровождении родителей или законных представителей. При этом самим несовершеннолетним оформление согласия законных представителей для предъявления на пограничном контроле не требуется (если речь не идет о детях с Украины). В связи с чем, по данным Потяевой, часто складывается ситуация, когда иностранные дети, преимущественно из стран СНГ, въезжают в страну в сопровождении граждан по доверенности от законных представителей, которая фактически дает этим людям лишь право привезти их ребенка в Россию. А затем они выезжают из РФ, оставляя несовершеннолетнего в стране.

По данным омбудсмена, на миграционный учет детей либо не ставят совсем, либо, если они были поставлены, срок их пребывания истекает. Сами же дети, оставаясь одни в России, как правило, не учатся и официально не работают.

Вместе с тем, данные уполномоченного по правам человека с столице свидетельствуют, что в 2023 году в центре для несовершеннолетних правонарушителей только в Москве содержалось почти 1,5 тысячи детей. Большинство из них — иностранцы. Например, 436 несовершеннолетних — граждане Таджикистана, 249 из Кыргызстана, 120 из Узбекистана. С начала 2024 года в центр было помещено 484 ребенка. У большинства из них законные представители в России отсутствовали. Более того, подчеркивает омбудсмен, речь идет лишь о тех детях-иностранцах, которые попали в поле зрение правоохранительных органов на территории Москвы.

В связи с этим Татьяна Потяева предлагает внести поправки в закон о порядке въезда в РФ и выезда из страны, и предусмотреть там два необходимых, по ее мнению, условия. Во-первых, иностранные дети беспрепятственно могут въехать в Россию только с родителями или законными представителями. А если ребенок въезжает в РФ без таковых, то его должен сопровождать совершеннолетний, имеющий при себе нотариально заверенное согласие от родителей или законных представителей на въезд. Однако в таком случае по доверенности ребенка можно будет ввезти в страну лишь в случае туристической поездке, которая будет документально подтверждена.

Во-вторых, родителям и законным представителям, которые въехали в Россию с ребенком, нельзя будет покинуть страну без него. Исключения составят только отдельные случаи оказания несовершеннолетнему длительной медпомощи или его обучения на территории страны при подтверждении данных фактов документально.

По данным RTVI, в администрации президента РФ уже ознакомились с позицией Потяевой и нашли обозначенную ей проблему актуальной.

В АП также попросили уполномоченного по правам человека при президенте Татьяну Москалькову выяснить у регионов, имеет ли данная проблема место и там. Что касается самой инициативы Потяевой, то в администрации президента сочли, что ее предложения требуют более детальной проработки с подключением, в частности, ФСБ.

В самой российской спецслужбе накануне также коснулись проблемы детей иностранцев, оказавшихся в России без родителей или законных представителей. В частности, как озвучил представитель ФСБ Михаил Шелудяев, для того чтобы предотвратить ситуацию, когда родители-иностранцы (или сопровождающие несовершеннолетнего лица) покинули РФ без ребенка, следует добавить в цифровой профиль мигранта также данные по его детям. Кроме того, отметил Шелудяев, в ситуациях, когда несовершеннолетний иностранец оказался в России без своих представителей, можно было бы обращаться в посольство родного государства этого гражданина с просьбой забрать его и вывезти.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявляла, что на питание детей мигрантов, которых должны отправить на родину, в России тратится по 1,5 тыс. рублей в день. По ее словам, в МВД пытаются решить эту проблему, но пока каких-либо механизмов ее решения не видят. В свою очередь в Главном управлении по вопросам миграции МВД России отмечали, что сейчас в РФ находится около 766 тыс. несовершеннолетних иностранцев, из них 154 тыс. состоят на профилактическом учете.