Находящихся в России детям иностранцев могли бы забирать представители посольства их родной страны, которая бы и обеспечивала их выезд. Об этом заявил представитель ФСБ России Михаил Шелудяев, передает корреспондент RTVI.

Свое заявление он сделал во время рабочего совещания в Госдуме, где обсуждались вопросы совершенствования регулирования въезда в Россию, их депортации и обеспечения законности их пребывания в РФ без родителей или законных представителей.

Во время заседания представитель ФСБ рассказал, что пограничники в случае въезда в страну несовершеннолетнего иностранца «считают его как обычного гражданина без сопровождения и без документов».

Для того чтобы предотвратить ситуацию, когда родители-иностранцы (или сопровождающие несовершеннолетнего лица) покинули РФ без ребенка, следует добавить в цифровой профиль мигранта также данные по его детям, отметил Шелудяев.

«И при выезде [из России] было бы в профиле видно, что гражданин иностранный въезжал с ребенком, а выезжает без ребенка. И мы не выпускаем его из России. <…> Технически это возможно», — сказал он.

Шелудяев уточнил: если у взрослого иностранца есть определенные свободы и права, то ребенок гражданина другого государства в этом плане более ограничен, он «совсем другая материя». В ситуациях, когда несовершеннолетний иностранец оказался в России без своих представителей, можно было бы обращаться в посольство родного государства этого гражданина с просьбой забрать его и вывезти, заявил эксперт.

«Потому что это обязанность государства своего ребенка защищать. <…> Потому что мы сейчас рассматриваем проблему, как будто ребенок — это взрослый. Кормим его, содержим, суд. Это все, может быть, и не нужно. Пусть государство, к которому принадлежит ребенок, отвечает за это все и оплачивает», — заявил представитель ФСБ.

Во время заседания глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, как передает корреспондент RTVI, заявила, что на питание детей мигрантов, которых должны отправить на родину, тратится по 1,5 тыс. рублей в день. По ее словам, в МВД пытаются решить эту проблему, но пока каких-либо механизмов ее решения не видят.

На том же мероприятии выступил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Геннадий Кудряшов. Он рассказал, что сейчас в РФ находится около 766 тыс. несовершеннолетних иностранцев, из них 154 тыс. состоят на профилактическом учете.