На питание детей мигрантов, которых должны отправить на родину, тратится 1,5 тыс. рублей в день. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает корреспондент RTVI.

Свое заявление она сделала во время рабочего совещания, где также присутствовали представители думских комитетов по делам СНГ, а также по безопасности и противодействию коррупции, МВД и детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

На мероприятии обсуждались вопросы совершенствования регулирования въезда в Россию, их депортации и обеспечения законности их пребывания в РФ без родителей или законных представителей.

Как рассказала Останина, комитет по защите семьи 10 февраля посетил центр временного содержания несовершеннолетних в Москве, где были 39 детей граждан стран СНГ.

«Несовершеннолетние заявляли, что приехали сюда в поисках работы. Но руководство этого центра честно сказало: ребята при пересечении границы указывают одну цель — получение образования, но каких-либо документов, которые подтверждали бы их связь с образовательной организацией, конечно, нет. Большая часть из них абсолютно не владеет русским языком, не изъясняется», — рассказала Останина.

Согласно российскому законодательству, дети иностранцев, если у них нет законного права находиться в РФ, после 30 дней в центре временного содержания «фактически депортируются» на родину, напомнила депутат. Оплачивать это должна Россия, если у нее нет договора с принимающей страной, добавила она.

«Депортируются они за счет нашего бюджета. Представители МВД нам сказали, что это мероприятие дорогостоящее. Причем билет покупаем в долларовом эквиваленте. <…> На 30 дней пребывания только питание обходится в центре содержания несовершеннолетних 1,5 тыс. в день. Это без учета всех остальных расходов: зарплаты сотрудников и так далее. Повторяю, только питание», — сообщила Останина.

По ее словам, в МВД пытаются решить эту проблему, но пока каких-либо механизмов ее решения не видят.

Также Останина привела статистику МВД: в 2023 году, по данным министерства, было зарегистрировано свыше 88 тыс. административных правонарушений, которые совершали лица в возрасте 16-18 лет. За последние 9 месяцев этот показатель равняется 64,5 тыс. Сколько среди них несовершеннолетних иностранцев, у МВД информации нет, уточнила депутат.

Ярославская заявила, что «подписывается под каждым словом» Останиной. При этом она отметила, что следует разделять «трудовую миграцию от постоянной».

«Когда мы говорим про несовершеннолетних, которые к нам прибывают на постоянное место жительства, — это один трек. Это наши потенциальные граждане, и мы должны о них заботиться, в том числе и в изучении русского языка. Если это трудовая миграция, то это совершенно другой трек, потому что это временно люди у нас находятся», — сообщила омбудсмен.

Ярославская подчеркнула, что не должно быть ситуации, когда иностранцы въезжают в Россию со своим ребенком, а покидают страну без него, оставляя его без каких-либо документов, например, на длительное лечение или обучение.