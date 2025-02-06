Госдума готовит законодательные инициативы о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывающих в Россию. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну», — написал Володин.

По словам спикера Госдумы, парламент ждет от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию России семей трудовых мигрантов.

«Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка. Это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что всего за 2024 год депутатами принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.

«Работа продолжается», — добавил Володин.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школу детей иностранцев, которые такое тестирование не прошли. Авторы инициативы объясняли, что изменения направлены на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса».

Позже Минпросвещения предложило обновить пакет документов, необходимых для приема иностранных граждан в российские школы. Общеобразовательные учреждения будут требовать подтверждения права на проживание в стране не только ребенка, но и его законных представителей.

Инициатива Минпросвещения также предполагает обязательное тестирование на знание русского языка, которое дети мигрантов будут сдавать с 1 апреля 2025 года для поступления в школы.