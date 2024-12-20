Совет Федерации на заседании 20 декабря одобрил закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

Согласно принятому закону, иностранные граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории Российской Федерации.

Кроме того, в федеральном законе «Об образовании в РФ» прописывается, что иностранные граждане принимаются в школы «при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ».

Порядок проведения такого тестирования установит Минпросвещения России. Методическое обеспечение тестирования, организацию разработки диагностических материалов для его проведения, определение критериев оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение тестирования, будет производить Рособрнадзор.

Из закона следует, что лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не будут допущены до освоения указанных образовательных программ.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что инициатива направлена на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса».

После подписи президентом закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.