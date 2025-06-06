Схиигумен Гавриил (в миру Ефрем Виноградов-Лакербая) освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором священник называет мусульман «армией», способной «вырезать москвичей по приказу муллы».

«Схиигумен Гавриил (Виноградов) освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита с 5 июня 2025 года», — говорится в сообщении в телеграм-канале Валаамского монастыря.

Что стало причиной снятия священника с должности, не уточняется.

В конце мая схиигумен Гавриил во время воскресной проповеди заявил, что в дни празднования Курбан-байрама у Московской соборной мечети на проспекте Мира «нет движения по этой 12-полосной магистрали», потому что «людьми покрыто все пространство». Он назвал мусульман «целой армией», предположив, что если мулла «в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают».

«Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться. И результат будет очень печальный», — добавил он.

В той же проповеди схиигумен заявил, что мусульмане «сильны», потому что «скреплены верой». «Пусть она даже неправильная, но это вера», — сказал он.

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов в разговоре с изданием «Подъем» назвал слова схиигумена Гавриила провокационными. Он выразил мнение, что патриарх Кирилл должен «осудить такие высказывания своих последователей». «Так же, как мы осуждаем тех, которые пересекают черту дозволенного в исламе и вступают на путь терроризма», — добавил Аширов.

«Я думаю, что так же глава РПЦ должен осудить такие высказывания, потому что они абсолютно не соответствуют тому духу и той реальности, в которой сегодня живут представители различных конфессий в нашей единой стране», — подчеркнул муфтий.

Аширов также отметил, что мулла не может приказать убивать, поскольку это — «самый большой грех».

Высказывания схиигумена Гавриила также раскритиковал замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он назвал священника «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу», и «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».

«Какой-то дебил <…> рассказывает двум миллиардам мусульман, что у нас вера неправильная. У меня встает вопрос: а ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? В России проживает коренных 30 млн мусульман. И что, ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера — правильная или неправильная?» — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» возмутился, что после резонансного высказывания схиигумен Гавриил не стал фигурантом уголовного дела.

«У меня встает вопрос: надо обязательно, чтобы кто-то пошел, нарушил закон и что-то сделал для того, чтобы такие дебилы не говорили таких вещей? Почему к ним не применяются меры уголовного характера? Почему не возбуждаются уголовные дела? Почему <…> хотя бы официально не приносятся извинения?» — задался вопросами Алаудинов.

Комментируя слова схиигумена Гавриила, депутат Госдумы Михаил Матвеев написал в своем телеграм-канале, что «любого, кто видит взявшуюся за несколько лет в стране, казалось бы ниоткуда, «армию вторжения» охватывает ощущение безумства тех, кто это позволил».