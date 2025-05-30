Священник Русской православной церкви (РПЦ) схиигумен Гавриил (в миру Ефрем Виноградов-Лакербая) привлек внимание к большому скоплению мусульман у Московской соборной мечети в дни празднования Курбан-байрама. Он назвал их «армией», которая может «вырезать москвичей», если им прикажет мулла.
«МВД не успеет даже пикнуть»
С такими рассуждениями схиигумен Гавриил, возглавляющий Кавказское подворье Валаамского монастыря, выступил в воскресной проповеди. Видео опубликовано в его телеграм-канале под заголовком «А мы тоже слепы?»
Слова о мусульманах прозвучали в последней трети 20-минутной проповеди. Священник назвал веру «основой человеческого бытия» и «цементом, который скрепляет народ», после чего привел в пример мусульман, которые «сильны», потому что «объединены верой».
Далее он заявил, что в дни исламского праздника Курбан-байрам недалеко от главной мечети на проспекте Мира «нет движения по этой 12-полосной магистрали», потому что «людьми покрыто все пространство».
«И эти люди — мужчины, здоровые, непьющие мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться. И результат будет очень печальный», — сказал схиигумен.
Он повторил, что мусульмане «сильны», потому что «скреплены верой». «Пусть она даже неправильная, но это вера», — продолжил служитель РПЦ.
Затем схиигумен Гавриил перешел на рассуждения о коммунистах, у которых была «ложная вера» в то, что на Земле можно создать идеальное и нравственное коммунистическое общество.
«Но это иллюзия, потому что зло в этом мире сидит в душе человека, и не исправить человека, который вор и стремится к власти — по трупам пойдет, и неважно, какой строй будет», — заявил священник, но отметил, что коммунисты со своей верой «могли совершать чудеса».
«Вот удивительно — даже ложная вера помогает объединить людей, и они действительно могут быть неподкупны, не взяточники, ради вот этой своей идеи будут идти на смерть. Такие были настоящие коммунисты», — рассудил он.
В конце проповеди священник предупредил, что если не объединиться вокруг Христа, то все верующие «верные» люди «будут убиты», как написано в Апокалипсисе.
«Ощущение безумства»
Комментируя слова схиигумена Гавриила, депутат Госдумы Михаил Матвеев написал в своем телеграм-канале, что «любого, кто видит взявшуюся за несколько лет в стране, казалось бы ниоткуда, «армию вторжения» охватывает ощущение безумства тех, кто это позволил».
Ранее схиигумен Гавриил в своей проповеди высказал мнение, что сегодня огромное количество детей «рождаются уже одержимые злыми духами» и «проявляют какие-то сверхъестественные способности». В качестве примера он привел шестиклассницу и назвал ее одержимой за написанные ею стихи. По его словам, «это писала не девочка, это писал демон — существо высшего порядка».
В РПЦ осудили схиигумена Гавриила за высказывание об «одержимой» школьнице. «Категорически не согласен со словами схиигумена Гавриила. Все таланты, которые приводят к появлению на свет нравственных произведений культуры и искусства, — от Бога», — сказал Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Согласно сайту Валаамского монастрыря, с 1991-го по 1994 год игумен Ефрем (Виноградов-Лакербая) был наместником Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского епархиального монастыря (Вологодская епархия РПЦ). По его словам, он покинул обитель, поскольку был вынужден заняться восстановлением собственного здоровья. Затем ему предложили возглавить горный скит на Кавказе на границе Краснодарского края и Абхазии, куда священник отправился в январе 2003 года. Он говорил, что это место «сразу легло на сердце». В Великий пост 2017 года игумен Ефрем принял постриг с наречением имени схиигумен Гавриил. Он является автором нескольких книг, «посвященных острым вопросам бытия православного человека в современном обществе», которые опубликованы под псевдонимом Игумен N.