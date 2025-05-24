В России девушки все чаще выходят замуж за мусульман, потому те быстрее делают пока предложение, пока «наши “овощи” ходят в барбершоп и качалку». Об этом в эфире радио Sputnik заявил священник Павел Островский.

Островский напомнил, что в исламе блуд считается харамом, а в некоторых строгих мусульманских сообществах девушку, которая «с мальчиком переспала», могут даже убить.

«И девочки выходят замуж за мусульман, потому что мальчики там предложения делают достаточно быстро, пока наши “овощи” ходят в барбершоп и качалку. И то “у меня вот денег нет”, то “я пока не определился”, то “работа”, то “мама не разрешает”. Реально какая-то овощебаза с триколором», — заявил он.

По его словам, у него есть знакомые девушки, которые обручились с мигрантами из Азии.

«Они вышли замуж, потому что им предложение сделали. Знаете, уже от безысходности», — добавил священник.

В октябре 2023 года патриарх Кирилл предупредил об угрозе потери Россией своей культурной идентичности из-за наплыва мигрантов. Он отметил, что Москва привлекает слишком много людей с другой культурой и верой. Патриарх подчеркнул, что не испытывает негативных чувств к мусульманам и много лет работал над улучшением отношений между Русской православной церковью и исламским сообществом. Однако, по его мнению, это не решает главной проблемы.

«Речь идет о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу нашей страны и нашего государства. Поэтому нужно очень внимательно подумать, как работать с этой проблемой», — сказал он.

Патриарх добавил, что «происходящее сегодня может привести к благополучию для всех, а может завершиться очень большими трудностями и проблемами для России, государства многонационального, но ядром которого является русский народ».