Вызвавшая неоднозначную реакцию фетва, в итоге отозванная Советом улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России, не пропагандировала многоженство. Об этом RTVI заявил ведущий специалист по исламскому праву в РФ, профессор НИУ ВШЭ Леонид Сюкияйнен. По его мнению, идея ввести наказание за пропаганду многоженства — это «пир во время чумы».

Ввести ответственность за религиозное многоженство как за пропаганду нетрадиционных семейных отношений главе Минюста Константину Чуйченко предложила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Эту идею она выдвинула из-за фетвы ДУМ России, в которой мужчинам разрешается заключать до четырех религиозных браков.

По ее мнению, следует рассмотреть вопрос о дополнении статьи КоАП, где говорится о пропаганде чайлдфри, нетрадиционных отношений и смены пола, пунктом о пропаганде нетрадиционных семейных отношений, подразумевая многоженство.

Сюкияйнен считает, что фетва, о которой идет речь, не пропагандирует многоженство, а в подходе Останиной «передергивается ситуация».

«Я тоже не очень-то сторонник полигамии или многоженства, но я знаю этот документ. Мне кажется, что надо не законодательные меры принимать. Вопросы, которые должны решаться обществом на уровне культуры, на уровне распространения системы ценностей, правил поведения, социальных норм, — нельзя все возлагать на закон», — сказал эксперт.

Фетва, по его словам, фиксировала условия вступления в новые «фактические супружеские отношения» при наличии уже имеющегося официального брака, заключенного по российскому законодательству, «с учетом традиций и определенного рода предписаний, которые существуют в исламе».

По сути, подчеркнул Сюкияйнен, эта фетва не давала мусульманам каких-то новых разрешений, а лишь регламентировала давно сложившуюся практику, которая продолжит существовать и без этого документа. Эта практика, по словам эксперта, не является сугубо мусульманской.

«Недавно было сообщение о каком-то деятеле православного толка. Он официально состоит в браке с одной женщиной. В то же время у него там чуть ли не пять женщин, с которыми он живет вместе. Они абсолютно добровольно с ним находятся, и у него уже куча детей, больше десятка», — привел пример Сюкияйнен.

Речь идет об Иване Сухове: неделю назад интервью с ним выпустила журналист Саша Сулим. Он живет в Москве в трехкомнатной квартире с тремя женщинами, из которых одна является его женой, и 14 детьми. В общей сложности, по словам мужчины, у него почти 30 сыновей и дочерей от 12 женщин, но он мечтает стать отцом 50 детей. После интервью Суховым заинтересовались органы опеки, семью будут проверять.

Поэтому, настаивает Сюкияйнен, фетва ДУМ — это лишь «реальная фиксация социальных реалий», она не разрешала многоженство и не пропагандировала его, а признавала тот факт, что мусульманин, состоя в гражданском браке, может сожительствовать с другими женщинами помимо своей жены.

Ошибкой ДУМ, по мнению эксперта, было публиковать фетву без «полного пакета документов» и «развернутого научного обоснования» — «почему, как и что». Это, на его взгляд, стало главной причиной негативной реакции.

«Это короткий документ, в котором многие вопросы оказались в тени. И можно было ожидать негативной реакции от определенных структур, деятелей, в том числе из Госдумы. На мой взгляд, нужно было немножечко, может быть, по-другому подать этот документ. Но это уже к вопросу об обсуждении — как тактически подобного рода решение публиковать, пояснять и так далее», — добавил Сюкияйнен.

О критике в адрес ДУМ России

Профессор отметил, что против фетвы выступила не только Останина, но и другие. Однако, продолжил он, если инициативу депутата одобрят, это «вызовет негативную реакцию у многих мусульманских организаций, которые будут оценивать это как абсолютно антиисламскую позицию».

Предложение Останиной, уверен Сюкияйнен, может привести к тому, что в обществе «на пустом месте» начнется дискуссия, которая «совершенно не нужна в современных условиях в России», поскольку «это противопоставление различных систем ценностей».

«Она бы могла выступить и сказать: “Мы не разделяем идею многоженства, но поскольку в мусульманской среде она до сих пор продолжает существовать, давайте работать совместно над этой проблемой. Объясним свои позиции, свою аргументацию. Создадим какие-то специальные структуры, специальные формы взаимодействия с общественным мнением, с обществом, с различными группами людей”», — предположил он.

Вместо такого подхода, сложного из-за необходимости искать единомышленников и преодолевать неизбежное противодействие, Останина предложила более простой путь — «взять закон и потом под этот закон считать, например, что подобного рода фетва рассматривается как “пропаганда многоженства”», считает правовед.

Он описал такой подход цитатой Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя» о желании «по-легкому срубить деньжат»: в данном случае, по словам Сюкияйнена, налицо попытка «по-легкому» решить проблему, приняв закон. При этом, отметил эксперт, такой расчет явно противоречит часто звучащим в России жалобам на то, что многие законы «не работают, это пустой звук, никто их не соблюдает».

В целом же, по мнению собеседника RTVI, в России сейчас есть проблемы куда важнее, чем обсуждение пропаганды многоженства, — например, поджоги банкоматов в регионах, рост цен на елки перед новогодними праздниками и так далее. В качестве альтернативы Сюкияйнен предложил обсудить запрет коммунистической идеологии в стране.

«У нас какой-то пир во время чумы, понимаете? А мы обсуждаем эти “проблемы”. А давайте мы законодательно запретим коммунистическую идеологию, потому что она, по сути дела, призывает практически к перевороту, к свержению нынешней власти, идет против существующего государственного строя. Были такие инициативы в 90-х годах — запретить Компартию, потому что она носит антигосударственный характер. Давайте такую проблему сейчас обсудим», — предложил эксперт.

По его мнению, законодателям, включая Останину, надо задуматься о решении более серьезных проблем, на которые косвенно указала фетва. Речь идет, например, о помощи одиноким женщинам с детьми.

«Вот им действительно трудно. А если потом рядом с ней оказывается какой-то мужчина, который предлагает ей вступить в “брак”, прежде всего чтобы она чувствовала себя замужней женщиной, хотя бы фактически, и пользовалась материальной поддержкой, а он бы нес ответственность перед Всевышним за то, что он будет ее материально содержать, — что в этом плохого?» — поделился мыслями Сюкияйнен.

О понятии «многоженства» и исламских браках

С юридической точки зрения многоженство представляет собой заключение нескольких браков в официальных органах, которое запрещено законом, поскольку «не может одно лицо состоять в нескольких браках одновременно», напомнил Сюкияйнен.

Но, по его словам, «состояние в фактических брачных отношениях не является правонарушением» после обновления Уголовного кодекса России (в предыдущей редакции это рассматривалось как уголовное преступление, сейчас — нет).

«Это не официальный брак, но это фактическое состояние. Говорится, что мусульманин может состоять в браке. Ключевое слово “может”! Причем оговорены специальные условия — что он одинаково, справедливо относится ко всем своим женам — официальной и неофициальным, предоставляет им материальное содержание, в случае необходимости, если они настаивают, отдельное жилье и так далее, и так далее», — пояснил Сюкияйнен.

Он призвал не использовать применительно к таким союзам слово «брак», предложив вместо этого говорить о людях, которые «находятся в состоянии семейных, супружеских отношений».

«У нас почему-то, когда говорят “супружеские отношения”, сразу же кровать представляют, что они тут же заваливаются сексом заниматься. [Это] традиция, понимаете, вот так воспринимать брак — что человек, который состоит в полигамном браке, не может удовлетворить какие-то свои желания», — посетовал эксперт.

В исламе же, отметил собеседник RTVI, брак — прежде всего социальный институт. Но этот факт, по его мнению, как раз и «упустили религиозные организации, когда публиковали свой документ».

«Надо было бы немножечко получше работать с общественными мнениями, пояснить заранее, может быть, провести сначала, условно говоря, какую-то специальную серию мероприятий для пояснения этого. На то, что не доделывают одни, другие отвечают еще и с коэффициентом», — пояснил он.