Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил проживающим в стране мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Соответствующую фетву (богословское заключение) — «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ» — выпустили 18 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда совета и зампредседателя ДУМ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

В фетве уточняется, что принципиальным условием является справедливое и равное отношение мужа ко всем женам.

«Оно проявляется в равноценном материальном обеспечении всех жен, в предоставлении отдельного жилья каждой из них, в проведении мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности. Если эти условия не соблюдаются, то мужчине не разрешается вступать в полигамный брак», — предупредил муфтий.

По его словам, мужчине можно заключить новый религиозный брак, если его супруга не способна иметь детей по состоянию здоровья или в связи с окончанием репродуктивного возраста. Также в качестве причины многоженства допускаются сексуальная несовместимость супругов и нежелание женщины рожать детей.

При этом, согласно фетве, до заключения нового брака мужчина обязан оповестить об этом жену, а невесту — о том, что уже женат. Также в обязанности многоженца входит усыновление всех детей каждой новой жены.

Совет улемов подчеркнул, что современное российское законодательство признает гражданский брак, а «права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены».

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.ру» раскритиковала саму идею многоженства, которая противоречит традиционным ценностям и нарушает статью российской Конституции о браке.

«Если многоженство, а почему тогда не многомужество? Надо, чтобы предложение было взаимным. У нас же равенство женщин и мужчин по Конституции тоже. Почему такая дискриминация женщин? Для улучшения демографии то же самое — не все мужчины способны иметь детей. А если серьезно — это вопросы нравственности, традиционных ценностей, которые из поколения в поколение передаются в нашей христианской стране», — отметила Останина.

По ее мнению, это нововведение будет обрекать детей в таких семьях на нищету и отсутствие должного образования.