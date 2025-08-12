12 августа в Госдуму внесут законопроект, устанавливающий платное обучение для детей иностранцев с 1 по 11 классы и ограничивающий число попыток сдачи теста по русскому языку до трех. Об этом RTVI сообщил соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Обучение иностранцев с 1 по 11 класс и в учреждениях профобразования должно быть на платной основе. Бесплатных попыток сдать тестирование на знание русского языка — только три в год. Такие законодательные гвозди предлагаем вбить в основу отечественного образования, внеся 12 августа межфракционную инициативу с соответствующими поправками», — сказал Нилов.

По его словам, «принятие закона принесет выгоды бюджету, потому как сегодня количество тестов на знание русского языка для поступления в вузы не лимитировано».

«Соответственно, они проводятся бесплатно. В любом случае это нагрузка на нашу систему: организация, проверка результатов. Соответственно, лимитированное количество тестов позволит сократить эту самую нагрузку, то есть сократить и расходы. Что касается введения платного образования, то любые дополнительные средства будут идти в фонд оплаты труда и направлены на повышение выплат учителям, на развитие материально-технической базы школы, учреждения среднего профессионального образования», — отметил Нилов.

Депутат отметил, что, хотя коррупционные риски в этом случае присутствуют, нельзя забывать и о том, сколько уже возбуждено уголовных дел в отношении коммерческих структур, которые «ранее тестировали мигрантов».

«И до сих пор продолжаются аресты и задержания чиновников, работников различных управляющих компаний, сотрудников правоохранительных органов в связи с тем, что коррупционные схемы, видимо, вырабатывались десятилетиями. И теперь, когда по рукам жестко ударили, в том числе нашими законодательными решениями, поле для коррупции было существенно сужено. Но, конечно, проявления все равно остаются, поэтому в какой-то части, конечно, риски есть, они есть всегда, но задача — бороться, не допускать. Сейчас достаточно много и инструментов, и мер для контроля», — сказал Нилов.

Парламентарий отметил, что подобного рода ограничения, касающиеся бесплатного обучения детей мигрантов, а также сокращения количества попыток в год сдать тест на знание русского языка, «пойдут только на пользу, прежде всего, нашего российского общества».

«Хватит быть слишком добрыми, отзывчивыми. Потому все, что бесплатно, как-то обесценивается, не воспринимается должным образом. Поэтому мы должны подходить жестко в интересах, прежде всего, наших граждан и наших детей, которые из-за большого количества детей, которые плохо знают русский язык, потом не могут сдать ЕГЭ и ОГЭ, и родители вынуждены искать деньги на репетиторов, чтобы ребенка подтянуть для сдачи экзаменов», — заявил Нилов.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты разных фракций, среди них также лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, депутаты Яна Лантратова, Нина Останина.

В начале июля Госдума отклонила аналогичный законопроект Нилова с рекомендацией доработать предложенные механизмы, отметив, что предложение гипотетически решает финансовую сторону обучения мигрантов и дополнительной нагрузки для учителей.

1 августа депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили в Госдуме сделать обучение детей мигрантов в 10-11 классах платным. Бесплатное образование будет возможно только в особых случаях, предусмотренных международными договорами России или федеральными законами.

По данным МВД России, в 2025 году в России насчитывается более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов, в основном из стран СНГ и Средней Азии, большая часть из них не посещает учебные заведения. В российских школах обучается около 181,5 тыс. детей-мигрантов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Эксперты отмечают, что дети-мигранты испытывают трудности с освоением русского языка и школьной программы, что требует индивидуального подхода, указали парламентарии.

Кроме того, из-за увеличения числа детей мигрантов в 2025 году в российских школах не хватает более 900 тыс. мест, говорится в материалах к законопроекту.

7 августа директор департамента Минпросвещения России Александр Реут заявил, что введение платного обучения для детей мигрантов в школах России с 1-го по 11-й классы идет вразрез с Конституцией РФ. По его словам, Основной закон страны предполагает, что все граждане России и иностранцы могут учиться в стране бесплатно.

С 1 апреля 2025 года ввели обязательное тестирование на знание русского языка для детей-мигрантов. Первые результаты показывают, что из 1762 детей, желающих сдать экзамен, только 335 были допущены. Остальные не прошли из-за ошибок в документах, как отмечают авторы законопроекта.