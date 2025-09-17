России не нужны семьи мигрантов, и учить их детей в школах никто не обязан, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что в стране должен действовать принцип «приехал, подработал, уехал».

Свое заявление Решетников, как сообщает ТАСС, сделал на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда.

Министр отметил, что если Россия будет и дальше развиваться в условиях нехватки рабочих рук, то она будет вынуждена привлекать к работе мигрантов.

«Но нам предстоит еще закончить тот процесс, который мы начали, когда в миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал. Все по-честному: приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить [в школах] никого не обязаны [детей иностранцев]», — сообщил он.

Решетников добавил, что сейчас этот процесс выстраивается, а на мигрантов в любом случае, по его мнению, «никто всерьез полагаться долгосрочно не готов».

«Поэтому основная задача — дальше наращивать производительность труда», — заявил глава Минэкономразвития.

Минобрнауки РФ ранее сообщало, что до трети приехавших в Россию мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки.

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявлял, что из страны надо высылать мигрантов, которые не приносят пользу обществу — в частности, не обучаются языку.

Помимо этого, депутат Госдумы Ярослав Нилов анонсировал внесение законопроекта, согласно которому число попыток бесплатной сдачи теста для зачисления в школу предлагается ограничить тремя, а дальнейшие сделать платными.