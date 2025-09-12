На этой неделе в Госдуму внесли законопроект о запрете на въезд в Россию семей мигрантов. О том, чем вредны подобные инициативы, почему государство сейчас ожесточилось против мигрантов, как избежать возникновения этнических гетто и стоит ли россиянам опасаться нашествия приезжих из Средней Азии, RTVI рассказывает кандидат экономических наук, заведующая Лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских.

Почему сейчас в России ожесточились против мигрантов

Резкое ужесточение миграционной политики в России в последнее время не стало следствием теракта в «Крокус Сити Холле». Это ужасное событие оказалось только поводом к этому, поскольку еще до него были видны предпосылки к усилению избыточной антимигрантской риторики. Не зря уже через полгода после теракта новые инициативы по беспрецедентному ужесточению миграционной политики перестали с ним связывать даже на риторическом уровне.

Я считаю, что тем самым наша власть хочет переключить внимание нашего общества, находящегося в состоянии определенного стресса из-за СВО и экономических трудностей, с внутренних проблем на вопросы трудовой миграции. У нас мигранты традиционно являются удобной мишенью для этого. Принимаемые в последнее время меры в этом направлении действительно беспрецедентны — они не имеют экономического обоснования и очень часто противоречат здравому смыслу, а ряд мер находится на грани нарушения прав человека.

Вероятнее всего, ничего хорошего из этого не получится.

И здесь речь идет не только о запрете обучения в школах детям, не владеющих русским языком (по недавно опубликованным данным Рособрнадзора, тестирование не прошла половина детей), но о фактическом запрете на воссоединение семей иностранным супругам с гражданами России. То есть если иностранец женится или выходит замуж за гражданина России, им надо вместе прожить в браке три года или уже иметь ребенка для получения разрешения на временное проживание.

Эта мера противоречит статье 38 Конституции, где говорится о том, что семья находится под защитой государства. При этом брак россиян с иностранцами и право на совместное проживание оказываются не защищенными. Но тем не менее это уже приобрело форму законодательной нормы.

О «раздаче» паспортов

Миф о якобы массовой раздаче российских паспортов мигрантам у нас давно тиражируется различными СМИ. На самом деле паспорта люди получают в соответствии с нашим законодательством, согласно которому 99% заявителей могут получить российское гражданство в ускоренном порядке.

Эта практика у нас началась еще в 90-е годы, но тогда она была оправданна, потому что из постсоветских республик возвращались русскоязычные люди. Потом такой подход к предоставлению гражданства был унаследован и законом 2002 года «О гражданстве Российской Федерации», а впоследствии и новым законом 2023 года, поэтому с соответствующими вопросами следует обращаться к законодателю.

Особенность нашего законодательства такова, что оно предусматривает больше 20 категорий лиц, имеющих право получить гражданство в упрощенном порядке, без условия прожить пять лет по виду на жительство в России. Надо подчеркнуть, что большинство мигрантов получают в последние годы гражданство и виды на жительство по основаниям, связанным с воссоединением семей — таких новых граждан в 2024 году было около 60%.

Как можно не давать гражданство детям или родителям граждан Российской Федерации, их супругам?

Я думаю, что это совершенно нормальная практика. Поэтому никакой массовой раздачи паспортов не было и нет, это в значительной степени искажение реальной ситуации.

Что лучше для России — семейная или индивидуальная миграция

Пока у нас нет данных, какой тип миграции в Россию сейчас преобладает. Но нынешний законодательный тренд в области трудовой миграции, который определяет общую миграционную картину в России, направлен на стимулирование своего рода вахтовой миграции — чтобы приезжали одиночки, работали здесь и потом сразу уезжали, не закрепляясь в России.

Не зря некоторые политики усиленно продвигают идею о запрете мигрантам привозить с собой членов семей. На деле это совсем не распространенное явление — все трудовые мигранты, даже состоящие в родстве, едут как индивиды. У большинства из них дети и семьи остаются на родине, иначе теряется экономический смысл миграции — зарабатывать деньги в России и тратить их в своей стране, где стоимость жизни существенно ниже.

Если говорить о миграции на постоянное жительство, то дело не в том, нужно ли поощрять семейную миграцию. В странах, принимающих мигрантов, целенаправленно такую миграцию никто не поощряет, но относятся к ней как к объективному явлению, и не мешают ему избыточными и жесткими ограничениями.

Сегодняшняя демографическая ситуация в России не оставляет иного выхода и выбора, как стимулировать приток мигрантов.

Население России постепенно сокращается и, хотим мы этого или нет, хотя бы просто для смягчения последствий естественной убыли надо принимать мигрантов и на постоянное жительство. По среднему варианту прогноза Росстата к 2046 году население России сократится на 6,9 млн человек, причем естественная убыль составит 11,4 млн, и только ожидаемый миграционный прирост (4,5 млн) частично компенсирует эти потери.

Нужно понимать, что если даже человек сначала приезжает сюда один, то спустя некоторое время к нему потянутся его родные, особенно если он получит вид на жительство, а потом и гражданство. Препятствовать этому процессу неправильно. Это явление наблюдается практически во всех странах, принимающих мигрантов, и получило названия цепной миграции.

Доля семейной миграции в общем потоке весьма значительна, в странах ОЭСР такие мигранты составляют около 40% прибывших на постоянное жительство, в США — 65%. Поэтому ситуация в России показывает совершенно нормальное распределение. Мы в мировом тренде и вносить искусственные ограничения здесь неправильно.

Запретив иностранным супругам граждан России под предлогом противодействия фиктивным бракам получать без квоты разрешение на временное проживание, как было раньше, мы не уменьшим поток мигрантов, ищущих лазейки в нашем законодательстве. Пострадают в основном добросовестные граждане, которым придется искать обходные пути, чтобы жить со своей семьей в России. Вряд ли это будет способствовать росту привлекательности нашей страны.

Чем миграция в Россию отличается от ситуации в Европе

Часто приходится слышать, что эффект цепной миграции приводит к заметному изменению демографического и культурного ландшафта в городах, особенно в не самых престижных районах, в которых мигранты и их родственники создают замкнутые сообщества. Но мы должны понимать, что у государства есть очень мало возможностей регулировать расселение мигрантов. Как только человек получает гражданство, а это в случае воссоединения семей происходит достаточно быстро, государство утрачивает все инструменты и возможности каким-то образом предписывать этим людям, где им можно проживать.

Конечно, всегда есть риск получить целые районы компактного расселения мигрантов, которые постепенно превращаются в своего рода гетто.

Но я надеюсь, что наши крупные города все-таки не пойдут по пути Брюсселя, Парижа или Марселя. Я думаю, что если у нас будет нормально выстроена интеграционная политика, чтобы мигранты не ощущали себя людьми второго сорта, от которых принимающее сообщество хочет отгородиться, то мы таких последствий, как в некоторых городах Западной Европы, сможем избежать.

Как избежать появления мигрантских гетто

Надо все-таки понимать, что в ряде стран Европы превалирует миграция из бывших колоний. Сильное влияние на ее миграционный ландшафт оказали потоки беженцев, прибывших во время так называемого миграционного кризиса середины 2010-х годов. Но в Россию в основном едут мигранты из постсоветских стран, большая часть жителей которых имеют старые исторические связи с Россией.

Поведенческие треки и поведенческие паттерны мигрантов из Африки или Ближнего Востока в Западной Европе и мигрантов из Средней Азии в России сильно различаются. В Европе много беженцев, которым европейские страны предоставляют пособия, а к нам едут работать, и работать много. Россия никогда не была привлекательна для беженцев, для нас беженцы в классическом понимании — экзотика. В конце 2024 года у нас на учете в статусе беженца состояли всего 216 человек, около 10 тысяч имели временное убежище (из них около 7 тысяч — мигранты с Украины).

Нынешний российский опыт показывает не слишком успешные попытки препятствовать мигрантской анклавизации. Как можно запретить кому-либо арендовать жилье в каком-то районе только потому, что там по соседству живут несколько его земляков? Это было бы вопиющим нарушением прав человека. И это в принципе невозможно, если мигранты уже имеют российское гражданство.

Я пока затрудняюсь назвать эффективный способ противодействия мигрантской анклавизации. У нас нет практики предоставления мигрантам доступного жилья, более дисперсно расположенного, чем сейчас, когда они снимают жилье недалеко от мест работы. Как правило, это касается районов, расположенных рядом с крупными рынками или торговыми центрами. Но пока нет такой объективной фактурной информации, которая показывает, насколько это влияет на качество жизни коренных жителей этих районов.

Конечно, эту проблему надо изучать и работать с ней. Надо изучать места компактного расселения мигрантов, получать больше информации о последствиях концентрации мигрантов в отдельных районах, чтобы они со временем не превращались в гетто.

Кстати, мировой опыт показывает, что анклавизация — это не всегда плохо. Она вовсе не обязательно приводит к формированию преступной среды или прочим негативным социальным явлениям. Зачастую концентрация мигрантов в местах компактного совместного проживания помогает им в первоначальной адаптации к новым условиям жизни — в бытовом обустройстве, в поиске работы.

Ассимиляция или мультикультурализм

Что касается мультикультурализма, то он уже показал свою несостоятельность. Если человек замыкается в своей культуре, то он неизбежно самоизолируется от окружающего общества, что закономерно снижает его возможности по интеграции и межкультурному взаимодействию. Но для успешной самореализации человек должен быть вовлечен в окружающую его реальность, чтобы самому себе не закрывать какие-то каналы для общения, обучения, работы.

Поэтому я полагаю, что России следует идти по пути вовлечения мигрантов в наше общество.

Запрет принимать в школу детей, не владеющих русским языком — это абсолютно близорукая и непродуманная мера, потому что именно через школу может быть кратно упрощена интеграция не только детей мигрантов, но и их родителей.

Русский язык дети мигрантов могут выучить буквально за три месяца. Но если их закрыть в своих этнических сообществах или заставить ходить в какую-то специальную этническую школу, то тем самым мы этих детей точно замкнем в их этнокультурной самобытности. Ничего хорошего из этого не получится. Поэтому интеграция, ассимиляция и максимальное взаимодействие — это хорошо, а замыкание внутри общины и зацикливание на своей какой-то особости — это плохо, причем как для самих мигрантов, так и для принимающего сообщества.

Есть ли толк от приложения «Амина»

Это оборотная сторона нынешней всеобщей цифровизации, которую невозможно избежать. То, что государство хочет установить тотальный контроль над всеми, это и так понятно. Но пока рано делать выводы об эффективности или негативных сторонах использования этого приложения. Надо понаблюдать хотя бы первые два-три месяца, поговорить с мигрантами, посмотреть, как это все будет работать и себя проявлять.

Скоро станет понятно, не случится ли с «Аминой» той же истории, что произошла с реестром контролируемых лиц. Его ввели в феврале 2025 года, а уже к концу марта стало понятно, в чем его узкие места. С одной стороны хотели сделать как лучше, а с другой стороны туда попали в том числе законопослушные, добросовестные мигранты, которые никогда ничего не нарушали. И потом им пришлось долго бегать по разным инстанциям и что-то доказывать.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Может быть, мигранты скажут, что вопреки опасениям «Амина» им значительно упростила прохождение разных бюрократических процедур. Или же они ответят, что от этого приложения у них появились какие-то проблемы и неоправданные ограничения. Во всяком случае, насколько я знаю, в других странах аналогов «Амины» нет. Там существуют сугубо функциональные приложения для оказания каких-либо услуг мигрантам (получения визы или других документов), но не для постоянной слежки за ними.

Грозит ли России народозамещение

Много лет назад ООН провела исследование и выпустила книгу под названием «Замещающая миграция» (Replacement Migration), которая наделала много шума и была весьма резко воспринята некоторыми экспертами. Но дискуссия вокруг этого вопроса не прекратилась, так как не только Россия, но и многие страны мира испытавают депопуляцию и смотрят на мигрантов как на возможный источник компенсации убыли населения.

Если угроза демографического замещения населения России выходцами из Средней Азии и появится, то это дело очень отдаленного будущего. Но я полагаю, что с большой вероятностью этого не произойдет.

Во-первых, потому что эти страны постепенно сами развиваются, и их гражданам становится интереснее жить у себя дома. Самой большой по численности населения страной Средней Азии является Узбекистан, но сейчас число мигрантов оттуда в Россию снижается.

Большинство лиц, принятых в гражданство России в 2024 году, были представлены гражданами Таджикистана (42% или 45,2 тысяч). Но это все-таки относительно малонаселенная страна, и наивно предполагать, что 145-миллионное население России будет замещено жителями государства с кратно меньшей численностью населения.

Во-вторых, для жителей Средней Азии есть альтернативы, куда можно поехать трудиться — это Турция, страны Ближнего Востока, Южная Корея. К сожалению, Россия в этом смысле постепенно теряет для них привлекательность, в том числе из-за нынешней жесткой антимигрантской риторики и не очень справедливой миграционной политики.

Как только в странах Средней Азии экономическая ситуация улучшится, то и миграционный поток оттуда уменьшится. Поэтому перспектива демографического замещения коренного населения России выходцами из этих стран — это совершенно эфемерная угроза.

