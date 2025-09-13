Подавляющее большинство детей мигрантов, пытавшихся устроиться на учебу в российские общеобразовательные школы, не смогли этого сделать: они либо не прошли ставшее обязательным тестирование по русскому языку, либо не подтвердили законность своего пребывания в РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Говоря об итогах первой кампании по приему детей в российские школы, проводившейся после вступления в силу нового закона об обязательном тестировании на знание русского языка, председатель верхней палаты парламента заявил об уменьшении количества зачисленных детей мигрантов.

Володин сослался на «предварительный анализ в ряде регионов», данные которого, по его словам, подтверждены Рособрнадзором. Согласно этим данным, за пять месяцев заявления на поступление в российские школы подали 23 616 детей мигрантов, из которых в итоге были зачислены только 2 964 человека.

«Это — 12,6%. 87,4% не сдали экзамен на знание русского языка или не подтвердили законность нахождения в нашей стране. Это результат работы нового закона», — констатировал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что тестирование по русскому языку было введено в первую очередь ради «гармонизации учебного процесса в классе, социальной адаптации каждого ребенка и успешного освоения школьной программы».

Напомним, минувшим летом Минобрнауки РФ сообщало, что до трети приехавших в Россию мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки. Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее анонсировал внесение законопроекта, согласно которому число попыток бесплатной сдачи теста для зачисления в школу предлагается ограничить тремя, а дальнейшие сделать платными.

Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева обращалась к главе МВД с запросом о целесообразности высылки из России мигрантов, чьи дети не посещают школу. Также вместе с однопартийцами она предлагала ввести для детей мигрантов, уже проходящих обучение, ежегодное повторное тестирование на знание русского языка.

Кроме того, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина представила законопроект, ограничивающий въезд в Россию детей мигрантов без сопровождения законных представителей. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев со своей стороны заявлял, что из страны надо высылать мигрантов, которые не приносят пользу обществу — в частности, не обучаются языку.