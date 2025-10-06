Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который предлагает освободить от обязательного тестирования по русскому языку детей соотечественников, прибывающих в рамках программы добровольного переселения. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности ГД.

Инициатива направлена на устранение этих барьеров для тех, кто уже владеет русским языком на бытовом и образовательном уровне, и призвана упростить интеграцию соотечественников в российскую систему образования, пояснил сам депутат.

В настоящее время дети из указанных категорий переселенцев, как и дети всех иностранных мигрантов, обязаны сдавать языковой экзамен при поступлении в школу — таково требование, введённое с 1 апреля 2025 года.

Согласно поправкам в закон «Об образовании», предложенным Затулиным, от этой процедуры предлагается освободить не только детей участников госпрограммы переселения, но и школьников из семей граждан стран, где русский язык имеет статус государственного, а также детей сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений за рубежом.

В пояснительной записке автор инициативы подчеркивает, что для этих категорий тестирование создаёт «необоснованные административные барьеры», особенно затрудняя адаптацию детей из Беларуси, где русский язык повсеместно используется в образовании и быту.

Для зачисления в школу ребёнку необходимо набрать хотя бы «удовлетворительно» — тройку по пятибалльной шкале.

По данным Рособрнадзора за сентябрь 2025 года, из 23,6 тысячи детей с иностранным гражданством, подавших документы в российские школы в период с апреля по август, лишь 8,2 тысячи были допущены к тестированию — у остальных возникли проблемы с тестированием или подтверждением законности пребывания в РФ. При этом ведомство тогда предупредило, что около 87% детей мигрантов рискуют остаться без места в школе из-за непрохождения языкового экзамена или отсутствия полного пакета документов.

«Это — 12,6%. 87,4% не сдали экзамен на знание русского языка или не подтвердили законность нахождения в нашей стране. Это результат работы нового закона», — прокомментировал эти данные спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал такую ситуацию недопустимой и призвал срочно принять меры — в частности, организовать обучение детей мигрантов русскому языку, чтобы они могли учиться в российских школах.