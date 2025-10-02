Правительство России планирует создать единую систему отслеживания детей мигрантов, не зачисленных в школы. Разработанный МВД проект постановления устанавливает правила информационного взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами, включая Минпросвещения, Минцифры и Рособрнадзор.

Для обмена данными будут использоваться существующие информационные системы: ГИС миграционного учета, ФГИС «Моя школа», портал госуслуг и другие. Передача сведений будет осуществляться через единую систему электронного взаимодействия.

С апреля 2024 года все дети мигрантов проходят обязательное тестирование по русскому языку перед поступлением в школу. Для первоклассников предусмотрена только устная часть экзамена, а со второго класса добавляются письменные задания, включая чтение и письмо.

В случае неуспешной сдачи тестирования ребенок может повторно пройти испытание через три месяца с другими заданиями, а также получить возможность дополнительного обучения русскому языку. При этом, если ребенок снова не сдаст экзамен, его родителей могут оштрафовать за невыполнение обязанностей по получению детьми общего образования.

Статистика Рособрнадзора за период с апреля по август 2024 года показывает, что из 23 616 детей-иностранцев, подавших документы в школы, только 8 223 были допущены к тестированию по русскому языку. Из 5 940 прошедших тестирование успешно его завершили лишь 2 964 ребенка.

В мае глава ведомства Анзор Музаев говорил, что, если ребенок не знает русский язык, то «бесполезно его в нашу школу заводить, он будет или жертвой, или будет терроризировать всех остальных, в том числе и родителей, и учителей».

В начале сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о проблемах с зачислением детей мигрантов в российские школы. По его данным, 87,4% таких детей либо не смогли пройти обязательное тестирование по русскому языку, либо не подтвердили законность своего пребывания в стране.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 2 октября в ходе круглого стола о миграционной политике заявил, что ситуация с отсутствием школьного образования у сотен тысяч детей мигрантов в России является недопустимой и требует срочного решения.

Фадеев отметил, что необходимо создать эффективные системы обучения русскому языку для таких детей — преимущественно в странах их происхождения, либо, как исключение, в России.

Глава СПЧ также выразил озабоченность тем, что в России иногда проявляют безразличие к этой проблеме, и призвал к совместной работе над ее решением. По его словам, следует заранее готовить детей к переезду, если родители планируют их приезд в Россию, а также разрабатывать механизмы обучения русскому языку уже на территории страны.