Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) запретили мигрантам получать выплаты за рождение детей. Речь идет о получении карты «Расту в Югре» номиналом 20 тыс. рублей. Так руководство региона хочет сэкономить около 8 млн рублей в год.

Как сообщается на сайте местного правительства, власти приняли такое решение по поручению губернатора Руслана Кухарука по итогам «заседания комиссии по противодействию экстремистской деятельности».

Теперь получить мультиконтентную пластиковую карту «Расту в Югре» с выплатой в 20 тыс. рублей может только тот, у кого российское гражданство. Раньше такого требования к родителям не было.

«Меры поддержки должны быть адресными, прежде всего ориентированными на жителей нашего региона — тех, кто получает здесь образование, работает, создает семьи, вносит существенный вклад в развитие автономного округа», — сказал Кухарук.

В ноябре портал NEFT сообщил, что правительство ХМАО подготовило законопроект, запрещающий выдачу карты «Расту в Югре» мигрантам. Кроме того, предлагалось отказывать в любых пособиях и выплатах по региональному законодательству о поддержке семьи, если у заявителей нет гражданства РФ.

В пояснительной записке инициатива обосновывалась экономией бюджета и ссылкой на обновленную миграционную политику страны. Также, по данным властей, начиная с 2020 года «Расту в Югре» получили 106 229 семей, среди них — 1 169 иностранных граждан. Расходы на это составили более 23 млн рублей.

Новые требования позволят, как считают авторы инициативы, сокращать число получателей примерно на 400 семей ежегодно и сэкономить около 8 млн рублей.

В апреле заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа изменило критерии для получения медали «Материнская слава Ямала», которую вручают семьям с четырьмя и более детьми. Согласно новым требованиям, теперь все дети должны быть гражданами России. Что касается матери, то она должна быть не только россиянкой, но и проживать в округе не менее 15 лет.

Многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава Ямала», полагается единовременная выплата в 50 тыс. рублей и льготы, включая первоочередное устройство детей в детские сады и школы, компенсацию части расходов на ЖКХ, бесплатный проезд для детей в городском транспорте и льготное выделение земельных участков.

Вице-спикер заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь поясняла, что новые правила введены для приведения региональных норм в соответствие с федеральными стандартами, включая орден «Родительская слава», писал «Коммерсантъ».