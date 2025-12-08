Медаль «За заслуги», которую получила один из лидеров татарского националистического движения Фаузия Байрамова, стала поводом для широкой критики в адрес инициатора награждения — Духовного управления мусульман (ДУМ). Решение ДУМ раскритиковали в Госдуме, СПЧ и среди военкоров. Депутат Госдумы Андрей Луговой в разговоре с RTVI расценил произошедшее как «ажиотаж с идеями на грани экстремизма». Как еще в России отреагировали на скандал и чем известна «бабушка татарского национализма» — в материале RTVI.

По словам парламентария, это уже не первое событие подобного рода.

«Мы просто сейчас внимательно посмотрим на события, которые я описал, и если понадобится, конечно, мы обратим внимание на их действия. Не первый раз они в каких-то скандалах участвуют. Я так и не понимаю, зачем это надо — каждый раз создавать какой-то ажиотаж с какими-то идеями на грани экстремизма», — сказал Луговой RTVI.

Медаль «За заслуги» Байрамовой вручил председатель регионального Духовного управления мусульман Гаяз-хазрат Закиров. В сообщении областного ДУМ, которое было опубликовано во «ВКонтакте» 5 декабря, она представлена как «писательница, видный общественный деятель, кандидат исторических наук и краевед».

«Эта награда — знак глубочайшей благодарности за многолетний, неустанный труд Фаузии Аухадиевны. Медаль вручена за ее значительный вклад в сохранение и изучение историко-культурного наследия татарского и мусульманского народа, за труды по укреплению и процветанию духовных ценностей общины, а также за объективную трактовку и глубокое проникновение в суть ключевых исторических событий», — говорится в публикации.

На момент выхода этого материала пост о награждении Байрамовой был удален из сообщества нижегородского ДУМ.

«Тренд на антирусскость»

Андрей Луговой выразил мнение, что награждением Байрамовой ДУМ дал «недвусмысленный сигнал».

«Медаль „за заслуги“ женщине, которая призывает к сепаратизму, к разрушению территориальной целостности России, защищает и поощряет поджигателей храмов, постоянно делает антигосударственные выпады. Вот такие „герои“ формируют тренд на антирусскость в мусульманской среде», — написал депутат Госдумы в своем телеграм-канале.

По мнению Лугового, ДУМ «превращается в площадку для радикалов и провокаторов» и в последнее время выпускает указания для мусульман, которые «работают на системный подрыв светских институтов страны». В их числе депутат назвал фетву о запрете для курьеров брать заказы с нехаляльными продуктами.

Как считает Луговой, ДУМ в своей деятельности преследует цель «наводнить Россию радикально настроенными мигрантами, подорвав страну изнутри».

«Мы где живем: в современной светской стране или в радикальном исламском государстве? <…> В России многие из мигрантов попали под влияние ДУМ РФ», — пишет депутат.

Он призвал проверить деятельность ДУМ, в том числе «финансовые потоки, контакты, кураторов, цели и инструменты влияния».

«Если религиозная структура превращается в политический инструмент иностранных игроков — она должна отвечать по закону, без скидок на статус и «внутреннюю религиозную кухню». Россия — светское государство, и никто не вправе строить внутри него параллельную идеологию, подменять институты власти и взращивать радикалов», — подчеркнул Луговой.

«Политическая демонстрация»

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов, комментируя вручение награды Байрамовой, выразил мнение, что ДУМ и его региональные отделения «совершенно откровенно продолжают демонстрировать свою поддержку радикалов, сепаратистов и русофобов всех мастей». «Тем самым они не стесняясь показывают, что разделяют идеологию в том числе и тех, кто открыто выступает за развал нашей страны, откровенных и официально признанных экстремистов», — пишет он в телеграм-канале.

Кабанов предположил, что «тема про отделение Татарстана от России кем-то по-новой начинает активно раскручиваться». Он называет «загадкой», почему в стране «упорно не замечают» распространение националистических и радикальных процессов. В их числе Кабанов назвал инициативы по отделению Татарстана и строительству приволжского ханства как части великого турана.

«Распространение таких идей крайне опасно для нашей страны», — подчеркнул член СПЧ.

Вручение награды Байрамовой — не случайное или ошибочное решение, а «политическая демонстрация», уверен Кабанов. По его мнению, «соотвествующие службы» должны выяснить, почему награждение было реализовано именно через нижегородский филиал Духовного управления мусульман.

Среди прочего Кабанов предположил, что за ДУМ могут стоять «очень влиятельные люди с серьезным властным ресурсом».

«Странно видеть такое в воюющей стране»

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что Байрамова также известна как «бабушка татарского национализма».

«Я с ней столкнулся по касательной много-много лет назад, когда в Татарстане жгли православные храмы. Я туда выезжал, делал расследование, а она защищала задержанных за это дело», — рассказал он.

Комментируя вручение Байрамовой медали, Коц задается вопросом:

«Чем наградить ДУМ за таких „героев“?»

Факт вручения Байрамовой медали показывает, что «радикализм и сепаратистская риторика для ДУМ — не проблема, а повод для поощрения», а также «легитимизация антироссийской деятельности», пишет телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука. Канал расценивает деятельность организации как способ «подергать государство за хвост для оценки, насколько больно может влететь за выход за пределы дозволенного».

«Так не пора ли исполнить столь вожделенное желание данной организации? Поводов-то предостаточно накопилось»,

Военный блогер Сергей Колясников (Zergulio) допустил, что ДУМ должен быть запрещен в России. «Странно видеть такое в воюющей стране», — прокомментировал он награждение Байрамовой.

Чем известна Фаузия Байрамова

В начале 1990-х годов Байрамова стала одной из основательниц и бессменным лидером первой некоммунистической партии в Татарстане «Иттифак», названной в честь исламской партии, которая существовала в Российской империи в начале XX века.

«Иттифак» ставила своей целью «возрождение татарской нации, восстановление татарской государственности и признание Татарского государства на международной арене». Партия несколько лет издавала собственную газету «Золотая Орда», пока ее не закрыли власти республики.

В 1991 году Байрамова объявила голодовку на площади Свободы в Казани, протестуя против проведения в Татарстане выборов президента РСФСР. Выборы состоялись, но явка в республике была самой низкой, там также чаще всего голосовали «против всех».

В том же году Байрамова опубликовала статью, в которой требовала от парламента Татарстана провозгласить полную независимость республики и пересмотреть границы с Россией. Она утверждала, что «половина территории» России — это якобы татарские земли, имея в виду Ульяновскую, Саратовскую, Самарскую, Астраханскую, Оренбургскую области и большую часть Башкирии.

При принятии новой Конституции Татарстана в 1992 году Байрамова, будучи депутатом Верховного совета республики, настаивала на том, чтобы жители республики по закону имели только одно гражданство — татарстанское, а государственным языком был провозглашен только татарский. Эти положения не вошли в конституцию. Байрамова, по ее признанию, в итоге «скрепя сердце» проголосовала за вариант Основного закона, провозгласивший Татарстан государством в составе России.

В 2020 году Байрамова призывала бойкотировать голосование по поправкам к Конституции России либо голосовать против.

За что судили Байрамову

В 2010 году суд признал Фаузию Байрамову виновной в публичном возбуждении вражды по признакам национальности (ч. 1 ст. 282 УК) и назначил ей год лишения свободы условно. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация обращения к ООН, президентам и парламентам стран мира с призывом признать независимость Татарстана. В тексте говорилось о «нелегитимности насильственного включения Татарстана в состав РФ».

В 2014 году Байрамова снова получила год условно по той же статье из-за двух публикаций в соцсети: в одной она обвинила российские власти в преследованиях мусульман Татарстана, во второй выступила против включения Крыма в состав России. Байрамова не признала себя виновной.

В 2019 году Байрамова выступила на митинге памяти защитников Казани при взятии города войсками Ивана Грозного, заявив в своей речи, что татары живут на «оккупированной с 1552 года территории», теряют язык, религию и государственность. Она призвала требовать на международной арене «деколонизации Татарстана» и обратилась к участникам акции с вопросом, хотят ли они остаться татарами и мусульманами или же «превратиться в русских и китайцев».

После этого прокуратура объявила ей предостережение, предупредив об ответственности за призывы к сепаратизму и организацию вооруженного мятежа. Позже на Байрамову был составлен протокол по административной статье о возбуждении национальной ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). Суд в 2020 году оштрафовал ее на 10 тыс. рублей.

В 2021 году суд оштрафовал Байрамову на 30 тыс. рублей за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 1 ст. 20.3.2 КоАП) из-за выступления на конференции Всетатарского общественного центра*. Активистка утверждала, что экспертиза ее речи проводилась по некорректному переводу с татарского на русский язык, а сама она говорила об истории и «мечте» татарского народа.

* организация признана экстремистской и ликвидирована Верховным судом Татарстана