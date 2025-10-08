Фетва Духовного управления мусульман (ДУМ) России, в соответствии с которой курьерам-мусульманам запрещается брать заказы с нехаляльными продуктами, вступает в противоречие с российской Конституцией, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. Об этом говорится в публикации телеграм-канала Совета.

По словам Фадеева, утвержденное ДУМ богословское заключение не соответствует положениям Конституции о принципах светского государства, единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг и свободе труда, а также «направлено на разжигание религиозной розни».

Глава СПЧ выразил уверенность в том, что принятая фетва станет поводом для курьеров-мусульман «противопоставлять себя всем остальным», что приведет к «соответствующему» разделению работниками курьерских служб доставки своих клиентов.

Помимо этого, Фадеев указал на попытку ДУМ вмешаться в регулирование гражданско-правовых отношений, что входит в исключительные компетенции федеральных органов законодательной власти.

Глава совета улемов ДУМ, муфтий Шамиль Аляутдинов, в свою очередь, напомнил, что для непрактикующих мусульман подобные фетвы представляют собой «скорее фон» и не оказывают существенного влияния на принимаемые решения.

В то же время он согласился с тем, что для людей, считающих важными соблюдение религиозных канонов и старающихся привести свою жизнь в соответствие духовным критериям, требуется разъяснение подобных шагов.

Аляутдинов обратил внимание на то, что совет улемов ДУМ не обладает компетенциями государственной власти и не обладает возможностью что-то разрешать или запрещать, выполняя разъяснительную функцию, касающуюся норм ислама.

Он также назвал «удивительным парадоксом» ситуацию, когда в публикациях СМИ «сугубо богословские заключения пытаются приравнять к нормативно-правовым актам, наделенным юридической силой».

Днем ранее, 7 октября, сообщалось, что ДУМ опубликовало фетву о запрете для курьеров-мусульман заниматься перевозкой таких грузов как алкоголь, свинина, азартные игры и предметы языческого культа. Исключение составляют случаи, когда курьер не поставлен в известность о содержимом груза, или когда большую часть груза составляют допустимые товары — однако в таком случае часть дохода рекомендуется отдать на милостыню для «очищения заработка».