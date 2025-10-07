Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) запретило курьерам перевозить «однозначно запретные» грузы, в частности, речь идет об алкоголе, свинине и предметах языческого культа. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Такая фетва (религиозно-правовое заключение в исламе) появилась на сайте ДУМ РФ 7 октября. Под запрет доставки также попало мясо животных, умерщвленных с нарушением шариатских правил.

Согласно документу, это «является прямым содействием в грехе и рассматривается как запретное». При этом перевозка таких грузов с целью утилизации «канонически дозволена».

Разрешено доставлять продукты питания, крупы, фрукты овощи, одежду, мебель посуду, книги, лекарства. Кроме того, Совет улемов допускает перевозку грузы с неизвестным содержимым. Если грузы смешиваются, то определяющим в установлении статуса является то, какого больше — харамного .

Если большинство из них относятся к категории «халяль», доставка возможна, однако часть дохода рекомендуется отдать на милостыню для «очищения заработка», отмечается в документе.

«Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет. При отсутствии такого умысла со стороны курьера нет и соучастия в нарушении, а значит, перевозка допустима», — уточнили в Духовном управлении мусульман России.

На запрет отреагировал глава СПЧ Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале. Он счел опасным разделение людей по религиозному признаку.

«Это еще один шаг в сторону дальнейшего искусственного разделения общества на своих и чужих, правильных и неправильных, правоверных и неверных, подготовленный все тем же ДУМ РФ», — написал он.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам. Глава петербургской Армянской национально-культурной автономии Карен Мкртчян в беседе с RTVI назвал такое решение властей логичным, уточнив, что нужно «навести порядок» в сфере, где много лет «был бардак».