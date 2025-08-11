Через три месяца иностранные граждане перестанут работать курьерами в Санкт-Петербурге, следует из подписанного губернатором города Александром Бегловым постановления. Оно датируется 11 августа и опубликовано пресс-службой Смольного.

По сути дела это не отдельное постановление, а дополнение в уже действующий документ от 28 июля 2025 года — об ограничении найма работающих по патентам иностранных граждан в определенных сферах деятельности. Новое распоряжение губернатора расширило список этих сфер, включив в него любую курьерскую доставку (ОКВЭД 53.20.3, 53.20.31, 53.20.32 и 53.20.39).

Патент на работу в Российской Федерации оформляется гражданами стран, у которых с Россией действует безвизовый режим. В их число не входят приезжие из стран Евразийского экономического союза (ЕвразЭС) — Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана, — которые могут работать в РФ на равных правах с россиянами.

В Смольном пояснили, что целью нововведения являются борьба с теневым рынком труда, повышение уровня безопасности оказываемых услуг и их качества, создание дополнительных рабочих мест для российских граждан, включая студентов и другую молодежь.

Согласно постановлению, у бизнеса есть переходный период продолжительностью три месяца на то, чтобы привести свою кадровую политику в соответствие с новыми требованиями и полностью отказаться от услуг мигрантов.

До этого в список сфер деятельности, где в Санкт-Петербурге запрещено нанимать на работу мигрантов с патентами, было включено «легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем» (ОКВЭД 49.32). Срок действия ограничений истечет в конце 2025 года, но может быть продлен.

Сервис «Яндекс Такси» уже выразил обеспокоенность по поводу того, что эти ограничения могут спровоцировать значительный дефицит водителей и в такси, и в доставке, поскольку уже сейчас нехватка кадров в городе в этой сфере исчисляется тысячами работников.

Напомним, в июле депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Алексей Нечаев анонсировал внесение законопроекта, ограничивающего права мигрантов в России. По его словам, этот документ предусматривает запрет на формирование мигрантских «гетто», обязывает приезжих платить за учебу своих детей в России и уплатить в бюджет 10 млн рублей налогов для получения гражданства.