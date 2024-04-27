В 2024 году в России стали активно вводить новые ограничения на работу мигрантов. Как минимум шесть регионов обновили списки запретов после теракта в “Крокус Сити Холле”. К апрелю 2024 года более 30 регионов ограничивают работу иностранцев в разных сферах, преимущественно в пассажирских перевозках, торговле, образовании и пищевой промышленности. RTVI разбирался, к каким последствиям приведет отказ от использования труда мигрантов и хватит ли России рабочих рук.

Ограничения или запреты на работу мигрантов в различных сферах действуют более, чем в 30 российских регионах. Чаще всего иностранцам в России запрещают работать в сфере торговли, пассажирских и грузовых перевозок, в предприятиях общепита и гостиничном бизнесе, а также в производстве продуктов питания (например, хлеба, кондитерских изделий, а также детского и диетического питания).

Также в разных регионах ввели запреты на работу мигрантов в таких сферах как образование и здравоохранение, туризм и организация досуга, подбор персонала, телекоммуникации, IT и медиа, добыча полезных ископаемых, строительство, сельское хозяйство, энергетика, очистка воды и других.

Хотя уровень безработицы в России продолжает падать, дефицит кадров усугубляется. В феврале 2024 года безработица достигла рекордного минимума с 1991 года — 2,8%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале апреля заявлял, что уровень безработицы может продолжить снижаться, а Центробанк сообщал, что в первом квартале 2024 года дефицит кадров на региональном уровне усилился — на это жаловались 70% компаний по сравнению с 56% в июле 2023 года. Причем ЦБ отмечает, что работодатели фиксируют нехватку не только квалифицированных, но и низкоквалифицированных специалистов.

По данным МВД, в 2023 году в России было выдано 2,1 млн патентов иностранцам, а также 120 тыс. разрешений на работу. Это позволяет косвенно оценить количество работающих иностранцев в России. В докладе ЦБ также отмечается и ситуация с мигрантами: в 2023 году число трудовых мигрантов, работающих по патенту и разрешению на работу так и не достигло показателей 2021 года, хотя немного выросло в сравнении с 2022-м.

По мнению члена-корреспондента РАН, замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова, предпосылок для снижения дефицита рабочей силы в России сейчас нет. Дефицит в разговоре с RTVI он назвал “просто запредельным”:

“Такого никогда не было, и никаких признаков того, что он в ближайшее время может начать снижаться, нет. В настоящее время уровень вакансий (доля свободных рабочих мест от общего числа занятых — прим.ред.) фактически равен 7%.Все двадцатые годы дефицит рабочей силы или уровень вакансий непрерывно шел вверх и достиг такой невероятной оценки”, — подчеркнул Капелюшников.

Запрет на работу мигрантов, по мнению Капелюшникова, неизбежно скажется на ситуации на рынке труда, поскольку традиционно в российской экономике были ниши, где активно присутствовала иностранная рабочая сила.

“Политика регионов, направленная на запрет работы мигрантов, действует по принципу «назло бабушке отморожу себе уши». В каком-то смысле власти пилят сук, на котором не они сидят, а сидела значительная часть российского рынка труда. Мигранты традиционно были заняты именно в тех сферах, где сейчас пытаются вводить ограничения на их занятость. Стоит ожидать, что дефицит рабочей силы или уровень вакансий с высокой степенью вероятности подскочит еще больше”, — считает Капелюшников.

Сельское хозяйство: некому убирать урожай

Руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова рассказала RTVI, что сейчас многие организации сталкиваются с проблемами в привлечении персонала на вакансии массового подбора. “В частности по Краснодарскому краю предприятия агропромышленного сектора уже столкнулись с проблемами дефицита кадров: к нам поступают запросы на поиск работников в поля из Кыргызстана, так как граждан Узбекистана и Таджикистана нанять туда уже нельзя. Предприятия из Уральского региона испытывают трудности с привлечением персонала в пищевую и металлургические отрасли. Якутия и другие регионы, где ввели запрет на привлечение иностранцев в качестве водителей, тоже сейчас в сложной ситуации”, — говорит она.

Проблемы из-за вводимых ограничений на привлечение к работе мигрантов испытывает агросектор, считает Саламова. По ее словам, традиционно на сбор фруктов в садах привозили граждан Узбекистана и Таджикистана, теперь фермерские и садовые хозяйства вынуждены искать им замену. К таким работам пытаются привлекать граждан Кыргызстана, однако такие попытки не всегда оказываются удачными. По словам Саламовой, граждане Кыргызстана сейчас больше ориентированы на вакансии в сфере логистики — работу на складах маркетплейсов или курьерами. “Зарплаты по этим вакансиям в любых регионах выше, чем по вакансиям в других сферах”, — объясняет она.

Малый бизнес также страдает от нехватки кадров, в том числе подпитываемой запретом на работу мигрантов. Это касается и ресторанов, и ритейла, и небольших производств, говорит Светлана Саламова. “В таких компаниях текучка не очень большая. Во многих из них были уже устоявшиеся трудовые коллективы, где работали мигранты по несколько лет бессменно. Получается, что им сейчас пришлось уволить сложившиеся трудовые коллективы и срочно искать замену с обучением”, — добавляет она.

Светлана Саламова считает, что проблемы с кадрами в производстве и логистике могут сказаться на ценах на все товары и услуги.

Транспорт: некому водить автобусы и такси

Чаще всего российские регионы ограничивают право мигрантов работать в сфере пассажирских перевозок — сильнее всего запрет скажется именно на этой отрасли, считают эксперты. По данным сервиса по заказу такси “Максим”, доля иностранных граждан в сфере водителей такси за последние годы уже существенно уменьшилась.

“Это связано со снижением курса рубля по отношению к национальным валютам и сложностями денежных переводов на родину. Трудовая миграция, например, из Средней Азии переориентируется на рынки Китая и Юго-Восточной Азии. Это происходит во всех отраслях в стране: в строительстве и ремонте, сфере обслуживания и так далее. Введение ограничений на работу иностранцев в такси скорее негативно влияет на рынок: увеличиваются время подачи автомобиля и стоимость поездок, доступность услуги снижается”, — подчеркнули в “Максим”.

Председатель Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова считает, что ограничение на работу мигрантов сильнее всего ударит по перевозкам в больших городах, так как проблема дефицита водительского состава как в пассажирских, так и в грузовых перевозках, уже существует. “И если в маленьких городах такси это даже в какой-то степени поможет, будет какая-то преференция у местных жителей и будет больше работы, то в больших городах это может сказаться на увеличение стоимости услуг”, — уверена она.

По словам Татьяны Ракуловой, дефицит рабочей силы в пассажирских и грузовых перевозках оценивается в среднем в 25%, при этом объемы грузовых перевозок ощутимо растут, вместе с этим растет и потребность в водительском составе, и зарплаты для его привлечения:

“Существует очень сильный дефицит внутри российских перевозок на пассажирском транспорте нужной категории”.

“Как правило, водители-профессионалы имеют все категории, а за счет того, что грузовые перевозки привлекают водителей по заоблачно высоким зарплатам, противостоять пассажирский рынок, как такси, так и автобусный, не может. В связи с этим действительно есть очень большой дефицит профессиональных водителей, это касается и такси, и пассажирских перевозок категории «B»”, — подчеркивает она.

По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, в конце 2023 года 70% таксопарков уже отмечали дефицит водителей. Нехватку кадров таксопарки в среднем оценивают в 15-30% от общего штата водителей. “В тоже время среднее количество иностранных работников в качестве водителей такси таксопарки оценивают до 5% от штата. В городах-миллионниках и городах, расположенных близ границы, этот показатель выше”, — объясняет она.

Дефицит кадров в такси наблюдается как минимум полгода, считает Зарипова. По ее словам, дело не только в ограничении на работу для мигрантов — влияние на ситуацию также оказывает ужесточение закона о такси, дороговизна ОСАГО и самих автомобилей, рост стоимости обслуживания машин в такси, а также уход водителей такси в зону спецоперации.

“Несомненно нехватка водителей негативно отражается на тарифообразовании в сторону увеличения стоимости поездок для пассажиров. В этом вопросе мы видим последствие нарушения баланса спроса и предложения, когда при недостаточности предложения и высоком спросе стоимость услуг увеличивается”, — подчеркнула она.

Рестораны: некому готовить плов и лагман

Еще одна сфера, в которой регионы часто запрещают работать мигрантам, это гостиничный и ресторанный бизнес. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с RTVI подчеркнул, что дефицит рабочей силы уже стал констатацией факта, бизнес наблюдает его давно и во всех отраслях. Сейчас гостиничный и ресторанный бизнес работает над “автоматизацией, механизацией, цифровизацией, индустриализацией и роботизацией” отрасли, а сотрудников ищут среди тех, “кто готов работать в городе”. В том числе проблему дефицита кадров пытаются решить за счет поднятия заработных плат.

Отток мигрантов из отрасли в гостиничном и ресторанном бизнесе также наблюдают довольно давно — часть иностранной рабочей силы уехала “в связи с ковидом и различными другими мероприятиями”.

“В любом случае предприниматель ищет рабочую силу там, где выгодно и где дешевле. Когда люди стали получать российское гражданство, официальное право на работу, то их услуги стали стоить столько же, сколько и любого жителя страны. Уже нет возможности использовать дешёвую рабочую силу, ведь здесь важно, чтобы люди понимали, что они делают, умели это делать. Это не просто погрузочно-разгрузочные работы”, — считает Бухаров.

В ресторанном бизнесе, по мнению Бухарова, запрет на работу мигрантов сильнее всего скажется на работе этнических ресторанов:

“Потому что вряд ли мальчик, окончивший колледж в каком-нибудь провинциальном городе, может готовить, например, узбекскую, грузинскую или армянскую еду, потому что ее должны готовить носители вкуса”.

Пока у Федерации рестораторов и отельеров нет информации из регионов о том, как местные запреты отразились на бизнесе, добавляет Бухаров. “Запрет [на работу мигрантов] касается в основном нелегальной миграции, сейчас это будет рассматриваться в отношении тех, у кого есть право на работу. Мы пока еще не получали информацию из регионов о том, как это сказалось на отрасли”, — заключил он.

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с RTVI подчеркнул, что в случае с запретом на работу мигрантов необходимо рассматривать ситуацию в каждом регионе в отдельности — насколько сильно ограничения скажутся на бизнесе будет зависеть от уровня безработицы и спроса на рабочую силу. Он отметил, что если в регионе низкая безработица, запрет может сказаться критически, а если местное население готово занять те позиции, на которых традиционно трудились иностранцы, проблемы не возникнет.

“Надо понимать, что страдают всегда самые непопулярные отрасли, где меньше возможностей для прибавления зарплат, непрестижные — страдают, всегда они, потому что если безработица нулевая, значит, у человека есть выбор, куда идти, — считает Миронов, — То есть дворником или посудомойкой человек не пойдет в любом случае, и надо понимать, кем закрывать эти позиции”.

Кто будет работать за такую зарплату

По мнению Светланы Саламовой, полностью закрыть россиянами те рабочие места, которые раньше занимали мигранты из Центральной Азии, не удастся. “Иначе бы на правительственном уровне не прорабатывался вопрос модернизации оргнабора и завоза в Россию не только граждан СНГ, но и мигрантов из стран Ближнего Востока — Ирана, Индии, ЮАР, Пакистана, Сирии”, — говорит Саламова.

При этом какую-то часть мест все же можно закрыть российскими гражданами, но для этого компаниям нужно работать над имиджем, заранее запускать рекламные кампании. “Уверена, что многие жители депрессивных регионов, где практически нет работы, с большим желанием бы поехали на вахту куда-то к теплому морю. Сейчас часто работодатели не знают, где привлекать работников, а потенциальные работники не знают, где искать такие объявления”, — описывает Саламова еще одну проблему, решение которой могло бы повлиять на ситуацию с дефицитом рабочей силы.

Еще один важный аспект, над которым многие компании уже начали работать, это оплата труда — повышение зарплат может привлечь россиян в не самые популярные отрасли.

“Практически все региональные предприятия, расположенные в сельской местности, жалуются на то, что значительная часть местного населения маргинализировалась — алкоголизм, нежелание заниматься физическим трудом, непрестижность их работы. Мигранты приезжают с настроем заработать деньги, поэтому часто очень многое терпят: низкие зарплаты, график работы 7/0, 12-часовую и более смену. Россияне на таких условиях работать не хотят, поэтому, в случае продолжения дефицита кадров, жизнь заставит работодателей менять условия работы”, — считает Саламатова.

Экономико-географ Наталья Зубаревич в разговоре с RTVI согласилась с тем, что основной способ привлечь россиян на работы, где традиционно заняты мигранты, это повышение заработных плат. При этом, по мнению Зубаревич, ситуация с запретами на работу мигрантов не окажет ощутимого влияния на экономику, так как ограничения преимущественно вводятся в тех регионах, где нет городов-миллионников, где не слишком велик поток трудовых мигрантов, а также в отраслях, где мигранты не очень востребованы. “В Краснодарском крае трудовых мигрантов в сельском хозяйстве было кот наплакал, потому что оно высоко механизированное, и там работают в основном местные. Конечно, можно запретить [работать мигрантам там], где у вас этих мигрантов мало”, — говорит она.

По мнению Зубаревич, тотального запрета на работу мигрантов в России быть не может, потому что в таком случае остановятся крупные стройки, в том числе в столичном регионе. А запреты на работу в регионах, где традиционно поток иностранной рабочей силы был сравнительно небольшим, на рынок не повлияют.

“Я считаю, что во всей этой истории гораздо больше шума, чем реальных влияющих на экономику ограничений, потому что базовые отрасли занятий мигрантов вовсе не обрабатывающая промышленность. В “пищевке” есть какое-то количество, на фасовке прежде всего. Розничная торговля — это большие магазины, где они просто таскают со складов товары и на полки расставляют, это тяжелая физическая работа. Дальше это стройка, доставка, и вы не увидите запретов на доставку в крупных городах. В ЖКХ работают в основном киргизы, которым не нужны специальные документы для работы”, — подчеркнула Зубаревич.