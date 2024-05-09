Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного с военной службы, сохранив за ним право ношения формы, и назначил его послом в Великобритании. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Первый указ датирован 8 мая и гласит, что Залужный отправляется в отставку «по состоянию здоровья», второй был подписан 9 мая, и в нем экс-главком ВСУ назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ в 2021 году, до начала российской военной операции. Слухи о конфликте между ним и Зеленским пошли осенью 2023 года. В ноябре Залужный написал в колонке для The Economist, что боевые действия зашли в тупик, президент с ним не согласился.

В конце 2023 года украинские СМИ заявили, что на заседаниях ставки главнокомандующего Зеленский «пускает в ход холодный и едкий юмор», а «Залужный в ответ гневно молчит». Из этого был сделан вывод, что назревает отставка главкома ВСУ, который не устраивает президента своим подходом к действиям на фронте и вызывает у него опасения по поводу возможной конкуренции за пост главы государства. The Economist называл отношения Зеленского и Залужного «ужасными», а украинские СМИ писали, что президент боится конкуренции с популярным генералом на выборах.

29 января 2024 года сразу несколько украинских политиков и журналистов заявили об отстранении Залужного. Минобороны Украины и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров это не подтвердили. Западные СМИ писали, что Зеленский отложил официальную отставку Залужного из-за утечки информации в СМИ, под давлением старшего командования ВСУ и международных партнеров Украины. Financial Times утверждала, что смена главкома Вооруженных сил Украины неминуема.

Зеленский прямо не подтверждал намерение уволить Залужного, но в интервью итальянскому каналу RAI говорил о необходимости «перезагрузки» и кадровых перестановок в украинском руководстве. 30 января в украинских СМИ появились сообщения о том, что президент Украины якобы предложил главкому ВСУ уйти в отставку добровольно, но не предложил «другой значимой должности».

В феврале 2024 года Зеленский все же заменил Залужного генералом Александром Сырским, который до этого командовал Сухопутными войсками. Украинский лидер при этом сообщал, что провел встречу с Залужным, поблагодарил его за два года работы и предложил остаться в команде, а также присвоил звание Героя Украины.

«Любимый генерал Зеленского». Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров объяснял кадровую перестановку «разными реальностями» боевых действий в 2022, 2023 и 2024 годах и поиском «новых подходов и новых стратегий». Советник офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что решение Зеленского обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году» и не допустить стагнации по линии фронта, «негативно влияющей на общественные настроения».

Источники «Украинской правды» утверждали, что Зеленский решил сменить главкома ВСУ после того, как получил результаты «обширного исследования общественных настроений», показавшие рост популярности Залужного и идеи прекращения боевых действий путем компромисса с Россией.

7 марта МИД Украины сообщил о назначении Залужного послом в Британии. В сообщении говорилось, что Киев направил Лондону запрос на агреман — предварительное одобрение кандидатуры дипломатического представителя. Через несколько дней украинские СМИ заявили, что при оглашении информации о назначении Залужного была нарушена дипломатическая этика, поскольку сначала следовало дождаться ответа из Лондона.

9 марта стало известно, что по итогам медкомиссии Залужный был признан негодным к военной службе. СМИ разъяснили, что после снятия с поста главкома ВСУ генерал поступил в непосредственное распоряжение министра обороны, который не предложил ему ведомственную должность, адекватную статусу и опыту. Чтобы Залужный мог перейти на работу в невоенное ведомство, его должны были уволить с военной службы на каком-либо основании. В противном случае он практически лишился бы довольствия и получал только оклад по воинскому званию — около 4 тысяч рублей в месяц.