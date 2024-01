В Кремле следят за развитием ситуации вокруг предполагаемой отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и считают ее свидетельством того, что у Киева «много проблем». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем, там все неладно», ― приводит слова Пескова телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Представитель Кремля связал рост противоречий среди военного и гражданского руководства Украины с провалом контрнаступления и «проблемами на фронтах». По мнению Пескова, эти противоречия «будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция».

Что известно о предполагаемой отставке Залужного

Вечером 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза, действующий нардеп Алексей Гончаренко, а затем и украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом отмечалось, что указа о его отстранении еще нет. В Минобороны Украины заявили, что «это неправда», пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров тоже не подтвердил информацию.

Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента и в окружении Залужного сообщило, что президент Владимир Зеленский якобы предложил главкому ВСУ подать в отставку, но тот отказался писать рапорт.

По данным источников The Financial Times (FT), Зеленский предложил Залужному должность советника по обороне и якобы дал понять, что генерал в любом случае будет отстранен. Главкому ВСУ в частности была предложена должность секретаря Совета национальной безопасности (СНБО), он отказался, пишет The Economist. Источник The New York Times заявил, что теперь из-за утечки информации отставка генерала отложена.

Times: Зеленский отступил из-за давления партнеров

Британская газета The Times со ссылкой на источники привела некоторые подробности встречи Зеленского и Залужного 29 января, на которой якобы прозвучало предложение об отставке генерала. По словам собеседников издания, главком ВСУ якобы сообщил советникам президента, что их оценки военной ситуации «скорее позитивны, чем реалистичны». После этого ему и предложили уволиться.

Залужный вернулся в свой кабинет и заявил своим заместителям, что «собирает вещи», поскольку его отстранили, пишет газета. Издание утверждает, что слухи об отставке Залужного вызвали беспокойство среди старшего командования ВСУ и международных партнеров Украины, включая Великобританию и США, поэтому Зеленскому пришлось отменить свое решение.

По данным Times, свою роль сыграло и то, что потенциальные преемники Залужного ― командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов ― якобы отказались возглавить ВСУ.

Споры из-за мобилизации

Источник The Washington Post (WP) рассказал, что на встрече с Залужным Зеленский заявил, что украинцы устали от военных действий, а международные партнеры замедлили оказание военной помощи Украине. На этом фоне новый командующий ВСУ, «возможно, оживит ситуацию», приводит собеседник газеты слова украинского президента.

Еще два источника издания утверждают, что разногласия между Зеленским и Залужным обострились из-за взглядов на мобилизацию. Главком ВСУ предложил дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек, но президент счел этот показатель невыполнимым, учитывая нехватку вооружений, обмундирования и финансирования такого количества новобранцев. По информации WP, в отставку могут быть отправлены и некоторые высокопоставленные подчиненные Залужного.

Сам генерал после появления слухов о своей отставке опубликовал в соцсетях совместное фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой. Оба на снимке одеты в толстовки с надписью «Армия Украины». Украинские СМИ обратили внимание, что Залужный указан в качестве содокладчика по новому законопроекту о мобилизации, внесенному в конце января в Верховную Раду. Согласно документации на сайте украинского парламента, Залужный будет представлять законопроект вместе с министром обороны Рустамом Умеровым.