Правительство украинского президента Владимира Зеленского планировало уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 29 января, однако из-за утечки информации об отставке отложило ее, пишет The New York Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника. По его словам, правительство теперь замедляет процесс увольнения.

Как рассказал NYT депутат Верховной рады, Зеленский и Залужный встретились вечером 29 января, но никакого решения принято не было. Источник отметил, что одним из препятствий стало отсутствие немедленной замены Залужному на посту главкома.

Оба собеседника издания говорили на условиях анонимности, чтобы «обсудить деликатные внутренние военные вопросы».

По словам депутатов украинского парламента, на которых ссылается газета, «путаница в верхах уже распространяется по украинским Вооруженным силам». Источники отметили, что это влияет на моральный дух рядовых и на работу старших офицеров с коллегами из союзных вооруженных сил.

По данным The Economist, в качестве претендентов на посты главкома ВСУ упоминались командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Газета отмечает, что «некоторые» предположили, что Буданов отказался от должности «в последнюю минуту». При этом близкий коллега главы разведки пояснил, что Буданов не претендовал на пост Залужного, однако не имел права отказаться от должности.

Financial Times со ссылкой на анонимных источников ранее писала, что Зеленский «ясно дал понять» главкому, что тот будет отстранен от занимаемого поста независимо от того, согласится ли занять другую должность. При этом украинское издание «Зеркало недели» отмечало, что президент Украины предложил главкому ВСУ написать рапорт на увольнение, но не предложил «другой значимой должности».

Предполагаемую отставку Залужного стали обсуждать вечером 29 января после того, как об этом сообщил бывший украинский депутат Борислав Береза, вслед за которым с таким же утверждением выступил депутат Алексей Гончаренко. Журналист Роман Цимбалюк* отметил, что место Залужного якобы займет Буданов.

После этого в телеграм-канале Министерства обороны Украины появилась публикация о том, что «это неправда» (ведомство не уточнило, о чем конкретно идет речь); пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил «Украинской правде», что президент не отправлял Залужного в отставку.

* внесен в реестр иноагентов