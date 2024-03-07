Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобритании, сообщил украинский МИД. Его кандидатуру согласовал президент страны Владимир Зеленский.

Киев направил Лондону соотвествующий запрос на агреман (предварительное согласие на дипломатическое назначение), говорится в пресс-релизе украинского ведомства.

Валерий Залужный был назначен на пост главнокомандующего ВСУ в 2021 году — в этой должности он застал начало военной операции на Украине. В феврале 2024 года Зеленский снял его с этого поста, на место главкома ВСУ был назначен генерал Александр Сырский.

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснял отставку экс-главкома ВСУ тем, что боевые действия в 2022-м, 2023-м и 2024-м — это «разные реальности», для которых нужны «новые подходы и новые стратегии». «Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному] за все достижения и победы», — писал глава украинского Минобороны на своей странице в Facebook* в день отставки Залужного.

Разговоры об увольнении Валерия Залужного начались до его официальной отставки — в конце 2023 года. СМИ связывали такое решение с разногласиями между экс-главкомом ВСУ и Зеленским, которые вышли в публичное пространство после публикации статьи Залужного для The Economist — в ней он заявил, что боевые действия на Украине зашли в тупик, могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». Зеленский, в свою очередь, говорил, что не согласен с Залужным и не считает ситуацию патовой.

Среди прочего, Financial Times называла отставку Залужного «крупнейшей перестановкой» в военном руководстве Украины с начала боевых действий.

*деятельность Meta по распространению соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена