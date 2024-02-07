Президент Украины Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному покинуть пост главнокомандующего ВСУ через несколько дней после того, как узнал результаты «обширного исследования общественных настроений». Они показали рост числа украинцев, выступающих за окончание военных действий, а также рост популярности Залужного. Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

Закрытая презентация результатов исследования для Зеленского и его ближайшего окружения состоялась 24 января. Офис президента Украины регулярно заказывает подобные опросы, но на этот раз результаты были «весьма неожиданными» для присутствующих, утверждают источники издания.

Согласно исследованию, увеличилось число людей, которые допускают завершение конфликта путем компромисса с Россией. Опрос также показал, что рейтинги украинской власти и Зеленского падают, а рейтинги Залужного и его несуществующей партии растут, пишет УП.

По словам источников издания, в офисе Зеленского усомнились в достоверности данных опроса и запретили их публиковать. Через пять дней, 29 января, Зеленский встретился с главкомом ВСУ и предложил ему «найти для себя какую-то новую должность в команде».

В частности, Залужному якобы предлагался пост советника президента по модернизации войск или посла в одной из стран НАТО. Последнее предложение, однако, было «нереальным», поскольку посол должен быть гражданским лицом, заявили источники издания в окружении Залужного.

На встрече Зеленский якобы также «дал понять», что вместе с Залужным должна уйти и его команда, в частности глава Генштаба Сергей Шаптала, личный помощник Залужного Константин Бушуев и главный советник Виктор Назаров.

Залужного заменят «мягко»

По данным УП, в Генштабе ВСУ ожидали, что приказы об отставке Залужного и Шапталы выйдут 2 февраля. Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила о возможных беспорядках в Киеве в этот день, а также призвала некоторых комбатов и комбригов «внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения».

Отставка в тот день не состоялась. Зеленский 2 февраля провел заседание ставки, на котором выступал и Залужный. По словам одного из членов ставки, президент и главком ВСУ «вели себя так, будто ничего не произошло».

Представитель команды Зеленского заявил УП, что Залужного заменят «на днях» ― «мягко, не так, как все себе представляют».

«Открыто начал заниматься политикой»

Считать, что Зеленский решил уволить Залужного после получения результатов социологических опросов, «было бы большим упрощением», отмечает УП.

Говоря об истоках конфликта между президентом и главкомом ВСУ, член команды Зеленского отметил в разговоре с изданием, что украинский лидер «не может управлять» Залужным, который «просто слушает, делает вид, что услышал, а потом делает то, что сам считает правильным».

«Но когда главком уже открыто начал заниматься политикой и писать свои колонки в западных медиа, то стало очевидно, что он явно вышел за пределы чисто военной работы. Именно тогда у президента решили, что надо как-то двигаться», — заявил собеседник УП.

Слухи об отставке Залужного

Публикации о конфликте между президентом Украины и главкомом ВСУ появились еще осенью 2023 года. В ноябре Зеленский публично поспорил с генералом по поводу ситуации на фронте: Залужный написал в колонке для The Economist, что боевые действия зашли в тупик, президент с этим не согласился.

29 января 2024 года сразу несколько украинских политиков и журналистов заявили об отстранении Залужного. Минобороны Украины и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров это не подтвердили.

Западные СМИ писали, что Зеленский отложил официальную отставку Залужного из-за утечки информации в СМИ, а также в связи с давлением старшего командования ВСУ и международных партнеров Украины.

Зеленский прямо не подтверждал намерение заменить конкретно Залужного, но в интервью итальянскому каналу RAI заявил о необходимости «перезагрузки» и кадровых перестановок в украинском руководстве.