Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный перед назначением на должность посла в Великобритании прошел военно-медицинскую комиссию, по итогам которой был признан негодным к военной службе. Об этом сообщили источники украинского издания «Зеркало недели».

Министр обороны Украины Рустем Умеров, в чье непосредственное распоряжение поступил Залужный после отставки с поста главкома ВСУ, не предложил экс-главкому ВСУ военную должность, адекватную его статусу и опыту.

Не получив новой должности, через два месяца Залужный, согласно украинскому законодательству, лишился бы денежного довольствия — за исключением оклада по воинскому званию, которое для генерала составляет 1762 гривны в месяц (немногим более 4 тысяч рублей). Чтобы занять должность в гражданской сфере деятельности, в том числе на дипломатическом поприще, ему необходимо было сначала уволиться с военной службы, поэтому он подал соответствующее заявление.

Неизвестно, когда Умеров подписал рапорт Залужного — после сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен назначить экс-главкома ВСУ послом в Великобритании, или до.

Задержка с увольнением Залужного, как сообщает «Зеркало недели», была обусловлена пробелом в нормативной базе. После принятия закона о новом перечне воинских званий возникла неясность по поводу того, кто именно должен увольнять Залужного — глава Минобороны или государства: первый вправе подписывать приказы об увольнении генералов с военной службы, а второй — аналогичные указы.

Вместе с экс-главкомом по состоянию здоровья с военной службы был уволен генерал-лейтенант Сергей Шаптала, который ранее возглавлял Генштаб ВСУ, передают источники «Украинской правды».

Накануне, 8 марта, Зеленский согласовал кандидатуру Залужного в качестве посла Украины в Великобритании. Месяцем ранее, 8 февраля, он подписал указ о его отставке с должности главкома ВСУ, которую Залужный занимал с 2021 года. На освободившееся место был назначен генерал Александр Сырский, до этого возглавлявший Сухопутные войска.

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Тогда же украинские СМИ писали, что в Киеве ведутся обсуждения по поводу отставки главы Генштаба Сергея Шапталы. Зарубежные издания объясняли увольнение Залужного тем, что он, в частности, считал вооруженный конфликт зашедшим в тупик. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре причины отставки главкома ВСУ, одной из которых стал провал контрнаступления.