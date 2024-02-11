Экс-главком ВСУ Валерий Залужный лишился должности в том числе и потому, что считает военный конфликт зашедшим в тупик после неудачного контрнаступления, убежден телеканал CNN.

В опубликованной на его сайте статье говорится, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский столкнулся с давлением политического руководства Украины, которое настаивает на разработке нового плана военных действий. Этот план должен преодолеть стагнацию на поле боя без расширения мобилизации.

В одном из первых заявлений после назначения на должность Сырский в какой-то мере признал актуальность решения этих задач, напоминает CNN. Он назвал главной ценностью украинской армии жизнь и здоровье военнослужащих. По словам нового главкома ВСУ, необходимо «сохранять баланс между боевыми задачами и восстановлением подразделений с усиленным обучением и подготовкой личного состава».

Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском

Бывший главком Валерий Залужный, считают авторы статьи, был отправлен в отставку отчасти из-за того, что описывал ситуацию на фронте как «патовую» и отсутствия результатов контрнаступления. CNN предполагает, что Зеленского раздражали заявления главкома о необходимости расширить масштабы мобилизационной кампании. Хотя Залужный обычно не называл конкретных цифр, украинские СМИ писали, что он настаивает на призыве 0,5 млн новобранцев.

«Независимо от того, сколько призывников в конечном итоге запросит Сырский, данные из отдельных районов прифронтовой зоны по-прежнему позволяют считать, что ситуацию там определяет превосходящая численность российских войск», — делает вывод CNN.

Президент Украины 8 февраля снял Валерия Залужного с должности главкома ВСУ, которую он занимал с 2021 года, и назначил вместо него генерала Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что решение об отставке Залужного было обусловлено, в частности, необходимостью пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году», и не допустить стагнации по линии фронта.