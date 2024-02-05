В офисе президента Украины Владимира Зеленского ведутся консультации об увольнении начальника Генштаба Сергея Шапталы вслед за отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в команде Зеленского и в военных кругах.

«Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные ― неопределенно», ― заявил один из собеседников издания, отвечая на вопрос о планируемых перестановках.

Другой собеседник УП заявил, что отставка Залужного и Шапталы может «произойти посреди недели».

Утром 5 февраля главком ВСУ опубликовал в фейсбуке (принадлежит Meta*) фотографию с начальником Генштаба с подписью: «Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно».

СМИ начали писать о конфликте между Зеленским и Залужным осенью 2023 года. Противостояние вышло на публичный уровень после того, как Залужный написал в колонке для The Economist, что боевые действия зашли в тупик, а для выхода из него нужен «огромный технологический скачок». Зеленский заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой.

По данным украинских и зарубежных СМИ, 29 января Зеленский встретился с Залужным и сообщил ему о готовящейся отставке. Минобороны Украины и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров не подтвердили эту информацию.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что главком ВСУ ― один из назначенных президентом «менеджеров», и глава государства имеет право «принимать решения».

4 февраля президент Украины подтвердил в интервью итальянскому телеканалу RAI, что размышляет об отставке Залужного. Он отметил, что стране нужна «перезагрузка, новое начало».

«Я думаю об этой замене, но здесь нельзя сказать, что мы заменим одного человека. <…> Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной», ― сказал Зеленский.

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